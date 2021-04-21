Про це повідомляється в блозі компанії. Крім того, про це інформує видання The Business of Fashion.

Гігант онлайн-торгівлі відкриває Amazon Salon у партнерстві з незалежним лондонським салоном Neville Hair & Beauty.

Салон краси від Amazon розташований у районі Спіталфілдс (в Іст-Енді) та займає площу в 139 квадратних метрів (два поверхи будівлі на вулиці Brushfield Street).

Він пропонуватиме послуги для дорослих та дітей, включно зі стрижкою, фарбуванням та укладкою волосся.

У повідомленні компанії зазначається, що салон Amazon запропонує клієнтам “передові технології, продукти та послуги з догляду за волоссям”.

Зокрема, йдеться про підбір зачіски за допомогою технології доповненої реальності. Так, за допомогою застосунку з доповненою реальністю клієнти зможуть подивитися, який вигляд вони матимуть із різними зачісками і кольором волосся.

Крім того, клієнти зможуть випробувати технологію “наведи і дізнайся”, яка дозволить отримати інформацію про наявні в салоні продукти для волосся. Клієнти зможуть просто вказати на товар, який їх цікавить, на демонстраційній полиці, і відповідна інформація (включно з відео про бренд і пізнавальним контентом про продукт) з’явиться на екрані дисплея в салоні.

Якщо клієнт захоче замовити товар, він зможе відсканувати відповідний QR-код на полиці, після чого потрапить на сторінку Amazon для оформлення покупки (з доставкою безпосередньо додому).

Клієнти зможуть безкоштовно отримати захисні маски та дезінфікуючі засоби, а також перевірити температуру.

Спочатку Amazon Salon буде відкритий лише для співробітників компанії Amazon. Проте уже “в найближчі тижні” його зможуть відвідати й інші клієнти.

“Це буде експериментальний майданчик, де ми продемонструємо нові продукти і технології, і поки що ми не плануємо відкривати якісь інші салони Amazon”, – зазначається в повідомленні компанії.

Amazon відкриває перукарню услід за запуском онлайн-магазину Amazon Professional Beauty Store, де є можливість оптом закупити товари для спа та салонів краси.