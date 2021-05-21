Інтернет-платформа Amazon відмовилась від швидкої доставки Prime Now та до кінця року зробить послугу доступною на основному сайті.

Про це повідомили на сайті компанії.

В Amazon пояснили, що такий крок зумовлено тим, аби спростити процес покупок для клієнтів Prime Now. Вони зможуть купувати продукти, відстежувати їх, спілкуватися із техпідтримкою.

Замовити швидку доставку тепер можна буде тільки через сайт Amazon та Amazon Fresh. Платформи доставляють продукцію з Amazon та Whole Foods.

Швидка доставка працювала на платформі з 2014 року.

“Щоб зробити доставку ще більш зручною для клієнтів, ми переносимо доставку з окремого додатка Prime Now в додаток і на вебсайт Amazon, щоб клієнти могли робити покупки на Amazon, з одного зручного місця”, – сказала Стефані Лендрі, віцепрезидентка компанії.

В компанії пояснили, що на основній платформі вже можна замовити продукти зі швидкою доставкою на території Японії, Індії, Сінгапурі.