Компанія Amazon заявила, що підтримує запропоноване в США законодавство щодо легалізації канабісу на федеральному рівні і змінить свою політику тестування на наркотики.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Генеральний директор всесвітнього підрозділу Amazon по роботі зі споживачами Дейв Кларк зазначив, що ці оголошення покликані підтвердити прагнення компанії бути привабливим роботодавцем.

Він пояснив, що зміна державних законів про марихуану означає, що Amazon більше не буде включати цю речовину в тести компанії перед прийомом на роботу, і що тепер до каннабісу будуть ставитися так само, як до алкоголю.

Водночас, посади, що підлягають регулюванню Міністерством транспорту США, як і раніше будуть включати перевірку на марихуану.

“Ми сподіваємося, що до нас приєднаються і інші роботодавці, і що політики будуть діяти швидко, щоб схвалити цей закон”, – додав Кларк.