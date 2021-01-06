Компанія Amazon придбала 11 літаків Boeing 767-300 аби розширити свої спроможності доставлення та впоратися зі сплеском популярності онлайнових замовлень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У вівторок, 5 січня, Amazon оголосила, що вперше придбала літак Boeing 767-300, розширивши свій аерофлот Amazon Air. Придбання включає 11 літаків, які мають приєднатися до мережі компанії до 2022 року.

В компанії наголошують, що розширення парку Amazon Air відповідає потребам клієнтів, які зараз, під час пандемії, більше ніж будь-коли покладаються на швидке доставлення.

“Наша мета — продовжувати надавати клієнтам в США послуги, які очікують від Amazon, і придбання власного літака — природний наступний крок до цієї мети. Наявність в нашому парку як орендованих, так і наших власних літаків дає нам змогу краще керувати нашими операціями”, — сказала Сара Роадс, віцепрезидентка Amazon Global Air.

У червні Amazon орендувала в Air Transport Services Group Inc 12 переобладнаних вантажних літаків Boeing 767-300, в результаті чого загальний парк літаків перевищив 80, пише Reuters.