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Amazon запровадив бонуси для працівників, що вчасно приходять на роботу

Компанія Amazon пропонуватиме бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів (майже 70 доларів) штатним працівникам, які вчасно приходять на роботу. Виплати здійснюватимуть щотижнево.

Четвер, 2 вересня 2021, 17:39

Про це повідомляє BBC.

Винагороду зможуть отримати працівники, які жодного разу не запізнилися на роботу. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.

В Amazon  певні, що зможуть у такий спосіб  задовольнити більший попит влітку та на Різдво.

Бонус виплачуватимуть раз на тиждень.

Нагадаємо, що 25 червня Amazon Web Services, що є частиною компанії Amazon, придбав сервіс для обміну повідомленнями Wickr.

Wickr – це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Її засновниками були Роберт Статіца, Кара Купа, Крістфоер Говелл, Ніко Селл та Йорк Селл.

  • Раніше повідомлялося, що Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня.
Теги: бонуси, працевлаштування, Amazon

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