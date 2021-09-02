Amazon запровадив бонуси для працівників, що вчасно приходять на роботу

Про це повідомляє BBC.
Винагороду зможуть отримати працівники, які жодного разу не запізнилися на роботу. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.
В Amazon певні, що зможуть у такий спосіб задовольнити більший попит влітку та на Різдво.
Бонус виплачуватимуть раз на тиждень.
Нагадаємо, що 25 червня Amazon Web Services, що є частиною компанії Amazon, придбав сервіс для обміну повідомленнями Wickr.
Wickr – це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Її засновниками були Роберт Статіца, Кара Купа, Крістфоер Говелл, Ніко Селл та Йорк Селл.
- Раніше повідомлялося, що Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня.