Amazon запровадив бонуси для працівників, що вчасно приходять на роботу

Компанія Amazon пропонуватиме бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів (майже 70 доларів) штатним працівникам, які вчасно приходять на роботу. Виплати здійснюватимуть щотижнево.

Про це повідомляє BBC.

Винагороду зможуть отримати працівники, які жодного разу не запізнилися на роботу. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.

В Amazon певні, що зможуть у такий спосіб задовольнити більший попит влітку та на Різдво.

Бонус виплачуватимуть раз на тиждень.

Нагадаємо, що 25 червня Amazon Web Services, що є частиною компанії Amazon, придбав сервіс для обміну повідомленнями Wickr.

Wickr – це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Її засновниками були Роберт Статіца, Кара Купа, Крістфоер Говелл, Ніко Селл та Йорк Селл.