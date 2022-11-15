Корпорація Amazon скоротить штаб працівників на 10 тисяч осіб. Компанія ухвалила таке рішення через негативні прогнози щодо майбутніх прибутків.

Про це повідомило The New York Times.

Скорочення буде зосереджено на розробниках, зокрема, голосового помічника Alexa. Ще рішення торкнеться підрозділів роздрібної торгівлі та HR. Звільнення розпочнуть цього тижня.

Скорочення штабу торкнеться близько 3% корпоративних співробітників Amazon і менше як 1% її глобальної робочої сили. Всього компанія налічує понад 1,5 мільйона працівників.

Ймовірно, звільнення відбуватимуться команда за командою. Крім того, кількість скорочень ще може змінитися.

Ще цього року корпорація збільшила удвічі ліміт грошової винагороди для своїх технічних працівників. Тоді компанія посилалася “особливо конкурентний ринок праці”.

Онлайн-магазин спрогнозував відносно слабке зростання протягом жовтня-грудня. Зазвичай цей період є найжвавішим різдвяним періодом.

Одночасно прогноз передбачив збільшення операційних витрат. Вони склали $355,3 млрд за дев’ять місяців цього року, порівняно з $311 млрд за той самий період минулого року.

Поки новини про майбутнє скорочення в Amazon не прокоментували.