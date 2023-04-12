Британський мандрівник Беар Гріллз, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24, записав відеозвернення на підтримку нашої держави українською мовою.

Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, мандрівник з Великої Британії приєднався до ініціативи українського стартапу Respeecher Share Ukrainian Voices. Платформа дає можливість світовим зіркам висловлювати підтримку українцям українською мовою.

Зазначено, що у відеоролику Гріллз розповів про запуск цифрової платформи BecomingX Ukraine, спрямованої на підтримку проєкту “Відбудова України” через UNITED24.

Нагадаємо, що нещодавно британський мандрівник, телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор кількох світових рекордів Беар Гріллз став новим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.