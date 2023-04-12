Про це інформує пресслужба United24.
Як повідомляється, мандрівник з Великої Британії приєднався до ініціативи українського стартапу Respeecher Share Ukrainian Voices. Платформа дає можливість світовим зіркам висловлювати підтримку українцям українською мовою.
Зазначено, що у відеоролику Гріллз розповів про запуск цифрової платформи BecomingX Ukraine, спрямованої на підтримку проєкту “Відбудова України” через UNITED24.
Нагадаємо, що нещодавно британський мандрівник, телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор кількох світових рекордів Беар Гріллз став новим амбасадором фандрейзингової платформи United24.
Довідка: United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого “Динамо” профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.