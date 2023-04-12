Британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24, записав відеозвернення на підтримку українського народу у його боротьбі з російською агресією.

Про це інформує пресслужба United24.

Звертаючись до українського народу зі словами підтримки, Бренсон сповістив, що чекає на перемогу України у війні проти Росії та свого наступного візиту до держави.

Нагадаємо, що 10 квітня у Києві британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мільярдер став новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Тоді Зеленський висловив вдячність Бренсону за потужні меседжі та підтримку країни під час повномасштабної війни, зазначивши, що “дуже важливо, аби відомі та впливові особистості продовжували приєднуватися до цієї платформи”. Він наголосив, що одне з головних завдань – зберегти фокус світу на війні Росії проти України, що триває понад рік.

Варто додати, що британський мандрівник Беар Гріллз, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24, також сьогодні, 12 квітня, записав відеозвернення на підтримку нашої держави українською мовою.