Про це інформує пресслужба United24.
Звертаючись до українського народу зі словами підтримки, Бренсон сповістив, що чекає на перемогу України у війні проти Росії та свого наступного візиту до держави.
Нагадаємо, що 10 квітня у Києві британський бізнесмен, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мільярдер став новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.
Тоді Зеленський висловив вдячність Бренсону за потужні меседжі та підтримку країни під час повномасштабної війни, зазначивши, що “дуже важливо, аби відомі та впливові особистості продовжували приєднуватися до цієї платформи”. Він наголосив, що одне з головних завдань – зберегти фокус світу на війні Росії проти України, що триває понад рік.
Варто додати, що британський мандрівник Беар Гріллз, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24, також сьогодні, 12 квітня, записав відеозвернення на підтримку нашої держави українською мовою.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого “Динамо” профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.