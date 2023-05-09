Про це вона повідомила у Twitter.

“Підрозділи ДСНС України щодня рятують людські життя попри постійну небезпеку. Дуже рада, що разом з головою ДСНС Сергієм Круком відвідала Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та передала 14 одиниць спецтехніки з Німеччини”, – написала Анка Фельдгузен.

Зазначимо, що нещодавно Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов’язалися спорядити Україні чотири такі системи.

У пресслужбі уряду ФРН зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Також до оновленого списку увійшли вісім вантажівок Zetros і два вантажно-розвантажувальні автомобілі 8×6 з контейнерами. Про те, що Берлін передав Україні першу систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, стало відомо у жовтні 2022 року. Німеччина пообіцяла Україні спорядити чотири такі зенітно-ракетні комплекси.

Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання від Бундесверу, а також постачання від німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.