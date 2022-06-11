На тлі заяви президента США Джо Байдена про ігнорування президентом України Володимиром Зеленським попередження, щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України, амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що американський лідер "дуже поважає" Зеленського.

Про це вона повідомила в коментарі “Українській правді”.

За її словами, “це [слова Байдена] не заслуговує на те, щоб бути новиною”, адже Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися.

Водночас президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

“Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни”, — зауважила Брінк.

Видання інформує, що амбасадорка нагадала про 5,3 мільярда доларів допомоги США у сфері безпеки, зокрема, 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Вона пообіцяла, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну.