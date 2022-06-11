Про це вона повідомила в коментарі “Українській правді”.
За її словами, “це [слова Байдена] не заслуговує на те, щоб бути новиною”, адже Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися.
Водночас президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.
“Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни”, — зауважила Брінк.
Видання інформує, що амбасадорка нагадала про 5,3 мільярда доларів допомоги США у сфері безпеки, зокрема, 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
Вона пообіцяла, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не хотів чути про можливе вторгнення Росії в Україну.
- Станом на початок 107-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, які окупанти намагаються захопити повністю. На інших напрямках лінії фронту російські армійці проводять заходи з оборони, щоб не дозволити ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати регулярно проводять перемовини з Великою Британією та Євросоюзом щодо війни в Україні. Зокрема лідери Заходу вважають, що активні бойові дії повинні припинитись, а Україна та РФ розпочати перемовини.
- Також президент США Джо Байден назвав мету Сполучених Штатів щодо України та розповів про те, яку допомогу надасть Києву для боротьби з російським агресором.