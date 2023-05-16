Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, відреагувавши на нічний російський обстріл столиці, подякували силам протиповітряної оборони за роботу.

Про це вона написала у своєму Twitter.

“Вдячна за потужну роботу українських ППО”, — сказала Бріджит Брінк.

Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.

Вдячна за потужну роботу українських ППО. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023

У ніч на 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Зокрема, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Крім того, ворог укотре завдав ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.