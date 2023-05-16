Про це вона написала у своєму Twitter.
“Вдячна за потужну роботу українських ППО”, — сказала Бріджит Брінк.
Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.
Вдячна за потужну роботу українських ППО.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023
У ніч на 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.
Зокрема, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.
Крім того, ворог укотре завдав ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- У ніч на 16 травня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі крилаті ракети, що випустили росіяни з акваторії Чорного моря.
- В Україні триває 447-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього часу українські захисники ліквідували майже 200 тисяч російських окупантів, з яких понад 500 – лише за минулу добу.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.