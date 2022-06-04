Про це вона повідомила у своєму Twitter.

“Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, зокрема сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоби притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах”, — зазначила Бріджит Брінк.

Варто зазначити, що Бородянка стала одним із населених пунктів Київської області, яке зазнало руйнівних пошкоджень. Після окупації та численних бомбардувань до селища повертається життя невеликими кроками.

Нагадаємо, що 8 травня Сенат США одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду амбасадорки, котру раніше запропонував президент Джо Байден. Уже 31 травня вона прибула до Києва.