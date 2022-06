Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Варто зазначити, що Бородянка стала одним із населених пунктів Київської області, яке зазнало руйнівних пошкоджень. Після окупації та численних бомбардувань до селища повертається життя невеликими кроками.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022