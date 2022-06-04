Про це вона повідомила у своєму Twitter.

“Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, зокрема сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоби притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах”, — зазначила Бріджит Брінк.

Варто зазначити, що Бородянка стала одним із населених пунктів Київської області, яке зазнало руйнівних пошкоджень. Після окупації та численних бомбардувань до селища повертається життя невеликими кроками.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

Нагадаємо, що 8 травня Сенат США одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду амбасадорки, котру раніше запропонував президент Джо Байден. Уже 31 травня вона прибула до Києва.