Про це вона зазначила у Twitter.

Брінк висловила вдячність усім, хто зреагував на обстріли та зараз працює заради спільної безпеки.

“Наша команда у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні”, – написала пані посол.

Водночас через продовження ударів РФ по Україні, що становлять пряму загрозу цивільним та інфраструктурі, посольство США закликало своїх громадян покинути Україну.

“Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно”, — йдеться у заяві.

Проте, як повідомив речник диппредставництва НВ, посольство США не має наміру евакуйовуватися з Києва після масованої ракетної атаки РФ, зокрема столиці.