Про це вона зазначила у Twitter.
Брінк висловила вдячність усім, хто зреагував на обстріли та зараз працює заради спільної безпеки.
“Наша команда у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні”, – написала пані посол.
Our @USEmbassyKyiv team is safe after another wave of Russian strikes on civilian sites. Grateful to those responding and working to keep us safe, and heartbroken for those hurt, here and across Ukraine.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022
Водночас через продовження ударів РФ по Україні, що становлять пряму загрозу цивільним та інфраструктурі, посольство США закликало своїх громадян покинути Україну.
“Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно”, — йдеться у заяві.
Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 10, 2022
Проте, як повідомив речник диппредставництва НВ, посольство США не має наміру евакуйовуватися з Києва після масованої ракетної атаки РФ, зокрема столиці.
- Унаслідок масованих ракетних атак РФ по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.