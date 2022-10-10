Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.

Про це вона зазначила у Twitter.

Брінк висловила вдячність усім, хто зреагував на обстріли та зараз працює заради спільної безпеки.

“Наша команда у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні”, – написала пані посол.

Our @USEmbassyKyiv team is safe after another wave of Russian strikes on civilian sites. Grateful to those responding and working to keep us safe, and heartbroken for those hurt, here and across Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Водночас через продовження ударів РФ по Україні, що становлять пряму загрозу цивільним та інфраструктурі, посольство США закликало своїх громадян покинути Україну.

“Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно”, — йдеться у заяві.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 10, 2022

Проте, як повідомив речник диппредставництва НВ, посольство США не має наміру евакуйовуватися з Києва після масованої ракетної атаки РФ, зокрема столиці.