Про це вона зазначила у Twitter.

Брінк висловила вдячність усім, хто зреагував на обстріли та зараз працює заради спільної безпеки.

Our @USEmbassyKyiv team is safe after another wave of Russian strikes on civilian sites. Grateful to those responding and working to keep us safe, and heartbroken for those hurt, here and across Ukraine.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022