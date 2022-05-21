Довгоочікуваний документ передбачає спрямування ресурсів власне Україні та для захисту глобальної демократії загалом.

Важливо, що Президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставлення і підписання документа в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України.

$23,75 млрд передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки.

$6 млрд — на Ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки силам оборони та безпеки України.

$4 млрд — на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей.

$8,7 млрд — на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні (ця стаття дає можливість виділяти до 8 млрд доларів через механізм президентських drawdowns.

$3,9 млрд — Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальної підтримки, додаткового озброєння та обладнання.

$550 млн — для придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розроблення стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту.

$600 млн — для зменшення чинних обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

$9 млрд — на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, а саме:

$8 млрд — для реагування на нагальні потреби в Україні, у т.ч. для надання прямої бюджетної підтримки.

$400 млн — для підтримання правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема, для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини.

$100 млн — для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз, та розширення програм розмінування.

$500 млн — для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

$6,58 млрд — на додаткову гуманітарну допомогу для розв’язання проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, що постраждали від російської агресії проти України:

$350 млн — для надання гуманітарної допомоги тимчасово переміщеним з України.

$4,35 млрд — для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну Росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб населення в Україні.

$150 млн — для допомоги країнам, у т.ч. Україні, пом’якшити вплив від зростання цін на харчові продукти.

$900 млн — для надання допомоги біженцям з України на території США, у т.ч. для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичну підтримку, навчання в школах тощо.

$760 млн — для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку.

$54 млн — для надання медичної допомоги для тимчасово переміщених з України на території США.

$20 млн — на додаткову гуманітарну допомогу.

Також передбачено фінансування заходів Мін’юсту США з арешту та продажу конфіскованого майна (наприклад, яхт російських олігархів), пов’язаного з вторгненням Росії в Україну ($67 млн), заходів Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності ($52 млн), а також відновлення роботи американської дипмісії в нашій державі ($327 млн).