Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс після матчу 1/4 "Євро-2020" подякувала українській збірній за чудову гру.

Про це вона написала в Twitter.

Перед початком гри пані посол зазначила, що дуже пишається обома командами, які змогли пройти до чвертьфіналу чемпіонату.

“Важко передбачити результат гри з такими дружніми країнами, але в будь-якому випадку буде цікаво дивитися!” – написала вона.

Після закінчення матчу Мелінда Сіммонс подякувала Україні за чудову гру, “зіграну між добрими друзями”.

Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).

Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.

Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.

Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.