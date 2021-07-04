Про це вона написала в Twitter.
Перед початком гри пані посол зазначила, що дуже пишається обома командами, які змогли пройти до чвертьфіналу чемпіонату.
“Важко передбачити результат гри з такими дружніми країнами, але в будь-якому випадку буде цікаво дивитися!” – написала вона.
Після закінчення матчу Мелінда Сіммонс подякувала Україні за чудову гру, “зіграну між добрими друзями”.
Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.
Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.
Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.
Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.
- Як відомо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції. Так, 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла команду Швеції із рахунком 2:1.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.
- 29 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.