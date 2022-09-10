Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на її слова під час телемарафону.
“Ви знаєте, що англійською правильно його називати Чарльз. Навіть коли ми говорили українською мовою, коли він був принцом Валійським, і тепер, коли він став Чарльзом ІІІ, ми будемо продовжувати так його називати” — сказала амбасадорка.
На її думку, лінгвістам доведеться “якось з цим розібратися і дійти порозуміння”. Втім англійською його будуть називати “King Charles”, тобто Чарльз ІІІ.
Видання зазначило, що в українських ЗМІ використовується і “традиційна” версія написання монаршого імені Карл, що вживалася також щодо попередніх монархів Карла I та Карла II.
Таку форму спершу використала також українська служба BBC, однак пізніше перейшла до вживання імені Чарльз.
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