Про це повідомляє американське видання Business Insider.

Це відбулося в міжнародному аеропорту Charlotte Douglas International Airport. Пасажири вже сіли в літак, який мав летіти до Балтимора, однак рейс скасували через погані погодні умови. В літаку було 172 пасажири та шість членів екіпажу.

Після того, як рейс скасували, пасажирам наказали 30 хвилин залишатися в літаку. Однак один з пасажирів не погодився це терпіти, пройшов повз інших пасажирів до аварійного виходу, відчинив його та вийшов з боку лівого крила й стрибнув на рампу.

So a passenger had enough and crawled over us in the exit row and let himself out. They got him by the jet bridge …@wcnc https://t.co/tddHxHvINN pic.twitter.com/NkxCEHS8qc

— Brandon Goldner (@BrandonWCNC) July 2, 2021