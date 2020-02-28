Про це повідомляє видання USA Today.

Дослідження було відкликано через недостовірність.

Йдеться про гучне дослідження професора медичної школи Університету Каліфорнії Стентона Гланца. Воно було опубліковано в Журналі Американської асоціації серця.

На дослідження було витрачено 20 млн доларів. Їх виділили Національний інститут охорони здоров’я та Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами.

Як виявилося, дослідження є недостовірним. Його аналіз показав, що більша частина серцевих нападів, які досліджувалися, насправді сталися ще до того, як люди почали вживати електронні сигарети.

“Багато інфарктів міокарда, які використовувалися для обчислення зв’язку між вживанням електронних сигарет і ризиком інфаркту, виникли ще до того, як люди вперше вживали електронні сигарети. Звідси випливає, що висновок не підтверджується основними даними, а тому опубліковані висновки вводять в оману”, – зазначив керівник досліджень щодо зниження шкоди від тютюну Університету Луїсвілля Бред Роду.

Процес відкликання дослідження ініціював професор Університету Нью-Йорка Девід Абрамс разом із групою з 16 вчених. Він також ініціював звернення до дослідницьких і контролюючих органів, закликаючи їх перевірити інші дослідження Стентона Гланца.

“Якщо приймається рішення про відкликання одного з опублікованих досліджень – як це зробив, наприклад, Журнал Американської асоціації серця в даному випадку, коли дані виявилися недостовірними – це може допомогти уникнути потенційної шкоди і для науки, і для пацієнтів, запобігти марнуванню коштів і часу”- наголосили в американському Національному інституті здоров’я, який брав участь у фінансуванні дослідження Стентона Гланца.

Варто відзначити, що це вже не перше гучне дослідження в сфері регулювання тютюнових виробів, яке поставили під сумнів через недосконалість методології.

Наприклад, раніше Журнал Американської медичної асоціації оприлюднив дослідження, в якому стверджувалося, що в окремих системах нагріву тютюну присутній процес горіння, а також виділяються речовини, характерні для тютюнового диму.

Згодом з’ясувалося, що в цьому дослідженні використовувалися “власноруч створене” обладнання і “скориговані” режими використання систем. Вони суттєво відрізнялися від режимів та обладнання, які були рекомендовані виробником.

При цьому незалежні дослідження, а також дослідження Управління контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США тоді показали інші результати.

“Коли дослідження відкликається, це означає, що ми не можемо довіряти його результатам. Що його фактично не існує. Але проблема в тому, що навіть на відкликане дослідження продовжують діяти посилання в ЗМІ – в новинах, в соціальних медіа” – заявив старший дослідник Університету Оксфорда (Великобританія) Джемі Хартман-Бойс, пояснюючи шкоду від подібних псевдонаукових публікацій.

Вчений також закликав зробити висновки з ситуації, що склалася.

“Не потрібно проводити більше досліджень. Потрібно проводити більш якісні дослідження. Варто остерігатися “гарячих тем”, які привертають багато уваги не лише ЗМІ, а й представників “сумнівної науки”, – зазначив Хартман-Бойс.

Коментуючи вплив дослідження про нібито зв’язок вейпінгу і серцевих хвороб, вчені заявляють, що воно в першу чергу дискредитує потенційно більш безпечні альтернативні тютюнові вироби.

“Це дослідження, профінансоване коштами платників податків, заганяє в підпілля і дискредитує модель зменшення шкоди від тютюнових виробів. Модель, яка потенційно може врятувати тисячі життів” – повідомив керівник досліджень щодо зниження шкоди від тютюну Університету Луїсвілля Бред Роду.