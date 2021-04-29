Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу заявив, що країна виходить з кризи, пояснивши внутрішньополітичні та зовнішньополітичні плани. Він жодного разу не згадав про Україну.

#Букви слідкували за промовою Байдена.

Свою промову Байден почав з того, що привітався з присутніми й звернув увагу на той факт, що позаду нього сидять віцепрезидентка Камала Гаріс та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, обидві – жінки.

“Так мало бути давно”, – промовив посміхаючись Байден.

Він пояснив, що протягом перших 99 днів президентства країна тільки починає виходити з кризи, а його основне завдання – відродити демократію та укріпити позиції США, як сильного противника та вірного союзника.

“Сто днів тому я отримав країну, яка знаходиться в кризі: найстрашніша пандемія за останніх сто років, найгірша економічна криза з часів Великої депресії, найстрашніше посягання на нашу демократію з часів громадянської війни. Тепер, через сто днів, я знову можу заявити, що Америка почала рухатися… Криза перетворилася у рух вперед”, – заявив Байден.

Про “План порятунку Америки”

Байден звернув увагу на те, що законодавці разом проголосували за “План порятунку Америки”, один із пунктів якого – фінансова допомога американським сім’ям в розмірі 1400 доларів для людини.

“Ми виконали обіцянку. Республіканці та демократи, ми направили фінансову допомогу 85% американських сімей. Це мільйони чеків, які відправили …”, – сказав Байден.

Він зробив акцент на тому, що ці гроші дали змогу мільйонам сімей заплатити за оренду житла, відвідати лікаря, оплатити рахунки й так далі.

Про вакцинацію

Байден звернув увагу на те, що за перші сто днів його президентства американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

40 тисяч аптек пропонують вакцинацію. Є спеціальні центри, де можуть вакцинуватися бідні люди. 90% американців живуть в місцях, де в радіусі 5 миль можна вакцинуватися. Без обмежень щодо віку.

“Йдіть та вакцинуйтеся!”, – закликав Байден.

Про економічні перспективи

Байден стверджує, що в США під час його президентства було створено понад 1,3 мільйона робочих місць.

“За оцінкою Міжнародного валютного фонду, в цьому році наша економіка виросте більш ніж на 6%. Це будуть найвищі темпи економічного зростання в цій країні майже за чотири десятиліття. Америка рухається вперед, і ми не можемо зупинятися. Ми змагаємося з Китаєм та іншими країнами. Ми повинні зробити більше, ніж просто відновитися. Ми повинні відновити нашу країну так, що вона буде ще краще, ніж вона в минулому”, – заявив Байден.

Він звернув увагу на те, що державні інвестиції рухають країну вперед.

На модернізацію інфраструктури та створення нових робочих місць потрібно 4 трильйони доларів. Це річний федеральний бюджет США. Однак Байден вважає, що це “унікальні інвестиції, життєво важливі для майбутнього Америки”.

Про підвищення податків

Джерело фінансування будь-якого з “планів” Байдена – підвищення податків. Американський лідер запевнив, що це не торкнеться американських сімей, річний дохід яких менш як 400 тисяч доларів. Більше платитимуть тільки багаті.

Байден сказав, що прийшов час, щоб “корпоративна Америка і 1% найбагатших американців заплатили свою частку “по справедливості”. Він зауважив, що у 2020 році 55 найбільших корпорацій країни сплатили нульовий федеральний прибутковий податок і не заплатили ніяких федеральних податків на прибуток, що перевищує 40 мільярдів доларів. За його словами, є великі компанії, які ухиляються від сплати податків через офшорні рахунки від Швейцарії до Бермудських та Кайманових островів.

Байден звернув увагу на те, що тільки 1% з тих, хто заробляють понад 400 тисяч доларів на рік, платитимуть податок на прибуток в розмірі 39,6%. Окрім цього, Байден запропонував закрити лазівку, яка дозволяє американцям, які заробляють більше мільйона доларів на рік, платити нижчу ставку на приріст капіталу, ніж “працюючі американці платять зі своєї зарплати”. Це нововведення торкнеться 0,3% всіх американських громадян.

“Податкова служба буде розбиратися з мільйонерами й мільярдерами, які не платять податки. Мова йде про мільярди доларів”, – сказав президент.

Він додав, що будувати Америку треба знизу вверх, а не навпаки, тому податки для бідних та середнього класу не підвищуватимуть. Однак багаті повинні віддавати країні “справедливу частку”.

“Я нікого не збираюся карати. Але я не буду додавати податкове навантаження на середній клас цієї країни. Вони вже досить платять. Те, що я запропонував, справедливо. Це фінансово відповідально. Це збільшує доходи для оплати запропонованих мною планів, які створять мільйони робочих місць і забезпечать зростання економіки”, – додав Байден.

Про зовнішню політику

Байден звернув увагу на те, що інвестиції в інфраструктуру потрібні для розбудови зсередини сильної та модернізованої Америки, яка може гідно протистояти зовнішнім загрозам.

Він вказав на те, що в порівнянні з таким гігантом, як Китай, США витрачають вкрай мало коштів на свій розвиток.

При цьому, він звернув увагу на те, що для всіх країн світу повинні бути одні й ті ж правила, яких потрібно дотримуватись.

“Ми всі створені рівними. Ми не можемо відійти від цього принципу”, – сказав Байден.

Окремо він сказав про відносини з Росією.

“Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо до ескалації, їх дії матимуть наслідки. Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори й кібератаки на наш уряд і бізнес. Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах, як ми вчинили при продовженні договору СНО-3 з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи”, – заявив Байден. “Противники Америки – світові автократи – роблять ставку на те, що демократія не працює. Вони вважають, що ми сповнені гнівом, люттю та не єдині… Вони сприймають “штурм Капітолія”, як доказ того, що “сонце сідає над нашою демократією… Вони помиляються. І ми повинні показати, що вони неправі. Ми повинні довести, що демократія все ще працбє… Автократи не отримають першість в майбутньому”, – сказав Байден.

Про припинення війни в Афганістані

“Я перший президент в історії США за 40 років, який розуміє, що означає мати дитину, яка служить в зонах бойових дій”, – сказав Байден, звернувши увагу на те, зо в країні є військовослужбовці, які беруть участь в тій же війні, що і їх батьки.

“У нас є військовослужбовці в Афганістані, які ще не народилися 11 вересня (2001 року, – ред.)… Війна в Афганістані не призначалась для кількох поколінь. Ми поїхали в Афганістан, щоб знайти терористів, які напала на нас 11 вересня… Через 20 років американської доблесті та самопожертви настав час повернути наші війська додому”, – сказав Байден.

Про реформу поліції

Байден закликав викорінити системний расизм з системи кримінального правосуддя й провести реформу поліції.

“Я знаю, що у республіканців є свої ідеї, і вони ведуть продуктивні дискусії з демократами. Нам потрібно працювати разом, аби домовитися”, – сказав Байден.

Він запропонував оголосити про реформу поліції в травні, на річницю смерті Джорджа Флойда.

Рівність ЛГБТ та захист жінок

Байден чекає пропозицій щодо Закону про рівність для захисту прав ЛГБТ-американців.

“Я звертаюсь до всіх американських трансгендерів, які дивляться моє звернення… Я хочу, аби ви знали, зо ваш президент підтримує вас”, – сказав Байден.

Президент США запропонував повторно затвердити Закон про насилля відносно жінок, який діє в країні протягом 27 років.

Резюмуючи він закликав американців бути єдиними та подякував усім за спільну боротьбу з пандемією. Він сказав, що США знайшла “нову силу і нову рішучість для того, щоб … перемогти в змаганні ХХІ-го століття”.

“Ми – Сполучені Штати Америки. Немає нічого, що ми не можемо зробити, якщо ми візьмемося за це всі разом”.