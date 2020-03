Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Інцидент стався влітку 2019 року. Д’Едріен Андерсон вирішив зняти на камеру те, як він облизує морозиво марки Blue Bell в супермаркеті Walmart. Така ідея прийшла хлопцеві в голову після того, як він побачив схоже відео в Мережі, що зібрало мільйони переглядів.

Судячи з відеозапису, Андерсон поставив морозиво назад на полицю після того, як облизав його. Все це хлопець зробив заради “лайків” у соціальних мережах.

У результаті виробнику Blue Bell Creameries довелося замінити все морозиво в морозилці, а хлопець пішов під суд.

Андерсон був засуджений до 30 днів тюремного ув’язнення. Крім того, він повинен заплатити тисячу доларів штрафу і 1565 доларів компенсації виробнику морозива компанії Blue Bell Creameries.

Під час судового процесу Андерсон стверджував, що забрав морозиво і заплатив за нього. Але суд дійшов висновку, що такий вчинок дорого коштував виробнику.

У місцевій прокуратурі заявили, що потрібно покарати винуватця, щоб уникнути повторення. “Він просто наслідувач. А спосіб зупинити наслідувачів – це забезпечити суворе покарання”, – зазначив окружний прокурор Боб Уортем.

У компанії Blue Bell заявили, що задоволені вироком Андерсону.

#NEW The man known as the Blue Bell “Ice Cream Licker” will spend 30 days in jail, pay a fine of $1,000 along with another $1,565 to Blue Bell itself and be on a two-year probation

D’Adrien L’Quinn Anderson was sentenced recently in Jefferson County for the crime😷😷😷🍨🍨🍨 pic.twitter.com/EFhde3Rw1w

— Christina Aguayo America’s🇺🇲 Daily Report (@TinaAguayotv) March 5, 2020