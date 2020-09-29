Американському туристу загрожує до двох років тюремного ув'язнення в Таїланді після того, як він опублікував негативні відгуки про цей готель, в якому зупинявся.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Керівництво готелю подало в суд на чоловіка у відповідності зі строгими законами країни про боротьбу проти дифамації.

Уеслі Барнс, який працює в Таїланді, опублікував кілька оглядів на різних платформах, нібито звинувачуючи курорт в “сучасному рабстві”.

Однак в Sea View Resort заявили, що різка критика з боку колишнього гостя не відповідає дійсності і підриває репутацію готелю.

“Власник подав скаргу на те, що відповідач розмістив на сайті TripAdvisor наклеп про його готель”, – повідомили в поліції.

Інцидент стався на курорті на острові Ко Чанг на початку цього року. Швидше за все Барнс хотів принести свою пляшку алкоголю на вечерю в ресторан. Турист відмовився платити збір, який стягується з клієнта за розпивання спиртних напоїв, принесених із собою. Тоді ситуація, що склалася, викликала суперечку з керівництвом готелю.

Після від’їзду Барнс опублікував кілька негативних відгуків, а готель пред’явив йому позов про наклеп. Згодом Барнса затримали, він провів кілька ночей у в’язниці, а потім його звільнили під заставу.

Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати до двох років в’язниці.

Варто зазначити, що один відгук, який був опублікований у червні на TripAdvisor, сайт пізніше видалив за порушення правил.