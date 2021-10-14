Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
Коли в країні розпочиналася вакцинація населення проти коронавірусу, щодня, в середньому, робили по 231 тисячі щеплень першою дозою. Показник щодо вакцинації третьою, бустерною, дозою на 57% вищий.
За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) станом на 13 жовтня в країні було введено понад 8,9 мільйона бустерних доз. Це 4,7% від усіх повністю вакцинованих американців та понад 12% імунізованого населення віком від 65 років.
Наразі бустерні дози отримують ті, хто зробили перше щеплення вакцинами Pfizer чи Moderna шість та більше місяців тому.
Опитування, проведені серед вакцинованих американців, показали, що 80% вважають появу бустерних доз – кроком до покращення ефективності чинних вакцин, а 71% невакцинованих вважають, що поява бустерів – доказ неефективності будь-якої вакцини проти коронавірусу.
У CDC повідомили, що в США повністю вакциновано проти коронавірусу 188 мільйонів осіб. З них 55% зробили щеплення вакциною Pfizer, 37% – вакциною Moderna, а 8% – однокомпонентною вакциною Johnson & Johnson.
4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.
Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.
- 23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
- В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу є обов’язковою. Це перша країна, що пішла на такий крок.