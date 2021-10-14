Американці на 57% активніше роблять бустерні щеплення проти коронавірусу, аніж погоджувалися на вакцинацію першою дозою. Щодня в країні роблять, в середньому, по 362 тисячі таких щеплень.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Коли в країні розпочиналася вакцинація населення проти коронавірусу, щодня, в середньому, робили по 231 тисячі щеплень першою дозою. Показник щодо вакцинації третьою, бустерною, дозою на 57% вищий.

За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) станом на 13 жовтня в країні було введено понад 8,9 мільйона бустерних доз. Це 4,7% від усіх повністю вакцинованих американців та понад 12% імунізованого населення віком від 65 років.

Наразі бустерні дози отримують ті, хто зробили перше щеплення вакцинами Pfizer чи Moderna шість та більше місяців тому.

Опитування, проведені серед вакцинованих американців, показали, що 80% вважають появу бустерних доз – кроком до покращення ефективності чинних вакцин, а 71% невакцинованих вважають, що поява бустерів – доказ неефективності будь-якої вакцини проти коронавірусу.

У CDC повідомили, що в США повністю вакциновано проти коронавірусу 188 мільйонів осіб. З них 55% зробили щеплення вакциною Pfizer, 37% – вакциною Moderna, а 8% – однокомпонентною вакциною Johnson & Johnson.

4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.

Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.