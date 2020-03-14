Американці стурбовані через те, що вважають, що можуть мати новий коронавірус Covid-19, але не можуть пройти тестування.

Про це пише CNN.

Люди поскаржилися виданню, що вони страждають від симптомів, які, за даними ВООЗ, схожі на Covid-19, і стурбовані тим, що вони могли контактувати з носієм вірусу.

Зазначається, що навіть заяву віце-президента Майка Пенса, що будь-який, у кого є призначення лікаря, може пройти тестування, за фактом, не дотримується.

Крім критично хворих пацієнтів, які госпіталізовані, за інформацією доктора, який говорив на умовах анонімності, департамент охорони здоров’я штату Массачусетс схвалює тестування тільки для людей, які були піддані впливу когось, у кого вже був позитивний результат тестування або людей, які побували в одній з п’яти сильно постраждалих країн за межами США в останні 14 днів.

“Це безумство”, – наголосив він.

Доктор додав, що немає тестів, які можна було б використовувати, навіть якщо пацієнт отримав направлення на тестування.

“Навіть, якщо пацієнт знаходився поруч з кимось кашляючим, хворим, чхаючим, я не можу провести йому тест на коронавірус. Наш департамент громадської охорони здоров’я і CDC завдають шкоди нашій здатності боротися з цією пандемією”, – зазначив він.

Станом на середу в США було протестовано тільки 11 079 зразків, що значно менше, ніж 230 000 чоловік, протестованих в Південній Кореї, де проживає приблизно шоста частина населення США.

Водночас, представник Асоціації лабораторій суспільної охорони здоров’я Мішель Форман зазначила, що державні лабораторії країни можуть проводити до 10 000 тестів в день.

Експерти з інфекційних захворювань наголошують, що для запобігання поширенню захворювання вкрай важливо проводити додаткові аналізи.

Генеральний директор Providence St. Joseph Health (організації, що складається з 51 лікарні і близько 1000 клінік) доктор Рід Хохман охарактеризував можливості тестування в США як вкрай недостатні.

Він додав, що Providence St. Joseph Health в даний час покладається на публічні лабораторні випробування, але він знаходиться в тісному контакті з комерційними діагностичними компаніями, які, за його словами, обіцяють скоро почати тестування.