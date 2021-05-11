Американські громадяни зможуть безкоштовно скористатися послугою таксі Lyft та Uber, аби дістатися до найближчого пункту вакцинації та зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що це одна з ініціатив, спрямована на те, аби до початку липня 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу.

Аби реалізувати ініціативу, Байден зустрінеться з губернаторами штатів та запропонує своє бачення.

Зокрема, американці зможуть викликати та безкоштовно доїхати до пункту вакцинації на автомобілях сервісів Lyft та Uber. Єдина умова – доїхати безкоштовно можна буде тільки до найближчого пункту вакцинації (це приблизно 8 км від місця проживання).

Окрім цього, Байден запропонував, аби в травні та червні на території деяких коледжів створити мобільні пункти вакцинації для студентів, працівників сфери освіти та місцевих жителів.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.