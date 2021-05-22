У Міністерві внутрішньої безпеки (DHS) США повідомили, що на місяць продовжили заборону на здійснення неважливих поїздок до Канади та Мексики. Обмеження триватимуть до 21 червня.

Про це повідомили на сторінці відомства в Twitter.

Коли громадянин будь-якої країни світу намагатиметься потрапити до США, Мексики чи Канади та назве мету візиту, яку прикордонники вважатимуть несуттєвою, йому можуть відмовити у в’їзді.

Те ж правило стосується американських громадян та легальних мігрантів, які зібралися, наприклад, на відпочинок до Канади чи Мексики.

Обмеження стосується тільки тих, хто збирається до зазначених вище країн сушею. Авіапасажирів це не стосується.

“З метою боротьби з поширення коронавірусу COVID-19 та захисту наших громадян, США продовжують обмеження на несуттєві поїздки сушею до 21 червня, дозволяючи при цьому поїздки з метою здійснення торговельних операцій та різноманітні візити”, – сказано в повідомленні відомства.

To fight #COVID19 spread and protect our citizens, the U.S. is continuing restrictions on non-essential travel at land borders through June 21, while allowing essential trade & travel. We're working closely with Canada & Mexico to safely ease restrictions as conditions improve. — Homeland Security (@DHSgov) May 20, 2021

Обмеження вперше було введено ще в березні 2020 року, коли США закрили авіасполучення є Європою та Канадою. Обмеження вводили на один місяць та постійно продовжували.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на подовження обмежень з боку США сказав, що його країна їх підтримує й обмеження доцільно буде зняти лише після того, як 75% канадців буде повністю вакциновано проти коронавірусу.

“Ми всі прагнемо повернутися до нормального життя, але ми знаємо, що, перш ніж ми повернемося до нормального життя, необхідно контролювати випадки захворювання, і понад 75% людей мають бути вакциновані, щоб ми почали послаблювати карантинні обмеження в Канаді”, – сказав Трюдо.

Окрім заборони з боку США, аби потрапити до Канади, іноземцям потрібно привезти з собою актуальний негативний тест на коронавірус. Після проходження кордону тест треба здати повторно.

Однак інша думка в міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда. Він сподівається на скасування будь-яких обмежень стосовно подорожей вже до кінця літа.