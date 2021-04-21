Державний департамент США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок до України через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Відповідна інформація від 20 квітня оприлюднена на сайті Держдепу.

Днем раніше у відомстві зазначили, що “пандемія COVID-19 продовжує створювати безпрецедентний ризик для мандрівників”, у зв’язку з чим будуть оновлені рекомендації для громадян США щодо подорожей в ту чи іншу країну.

У Держдепартаменті уточнили, що внаслідок оновлення рекомендація американцям рекомендуватимуть не подорожувати у 80% країн світу у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

У цей перелік потрапила й Україна, про що свідчить рекомендація Держдепу від 20 квітня 2021 року.

“Не подорожуйте до України через COVID-19. Необхідно виявляти підвищену обережність у зв’язку зі злочинністю та громадськими заворушеннями. У деяких районах підвищений ризик… Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров’ю під час подорожей до України через коронавірус, вказавши на дуже високий рівень захворюваності на COVID-19 у країні”, – зазначається в повідомленні.

Водночас на сайті CDC уточнюється, що Україна віднесена до четвертого рівня небезпеки поширення COVID-19 – найвищого. Зазначається, що з огляду на поточну ситуацію в Україні її не рекомендується відвідувати навіть тим, хто отримав вакцинацію проти COVID-19 (через ризик поширення різних штамів коронавірусу).

“Через нинішню ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть зазнати ризику зараження і поширення варіантів COVID-19”, – наголосили в CDC.

Якщо ж від поїздки не можна відмовитися – рекомендовано пройти перед цим повну вакцинацію, під час візиту до України носити маску, триматися від інших людей на відстані 6 футів (1,8 метра), мити руки й уникати скупчення людей.

Держдеп США також радить не відвідувати тимчасово окупований Крим через “свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади”.

“Окупаційна влада продовжує зловживати і довільно саджати до в’язниці іноземців і місцеве населення, особливо тих, хто вважається противником російської окупації півострова. Уряд США забороняє своїм працівникам виїжджати до Криму і не може надавати екстрені послуги громадянам США в Криму”, – йдеться в повідомленні.

Також американцям не рекомендують відвідувати окремі райони Донецької та Луганської областей, де точиться збройний конфлікт.

“Очолювані Росією сили продовжують контролювати райони Донецької та Луганської областей, де триваючий збройний конфлікт призвів до загибелі понад 13 тисяч осіб. Людям, у тому числі громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом годин або днів після того, як їх зупиняли на контрольно-пропускних пунктах, контрольованих силами під керівництвом РФ”, – зазначається в повідомленні.