Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пропозиції було опубліковано у вівторок. Йдеться про те, що для осіб віком від 40 до 59 років аспірин у невеликих дозах допоможе запобігти серцевим захворюванням та інсульту. Однак, приймати таке рішення варто тільки після індивідуальної консультації лікаря.

У рекомендаціях сказано, що аспірин потрібен тільки тим, в кого є схильність до перелічених захворювань. Здоровим людям категорично не рекомендують приймати аспірин щодня.

При цьому, аспірин може бути корисний для всіх без виключення представників вікової групи від 60 років. Нові дані засвідчили, що користі від нього, у такому віці, більше, аніж шкоди. Серед протипоказів – виникнення кровотечі в шлунку, кишківнику, головному мозку. Ризик кровотечі збільшується з віком.

Запропоновані рекомендації тепер мають обговорити та схвалити чи відхилити до 8 листопада.

Серцеві захворювання – основна причина смертності у США. Через проблеми з серцем помирає кожен четвертий американець.

“Щоденне вживання аспірину може допомогти запобігти серцевим нападам та інсультам у деяких людей, але воно також може заподіяти потенційно серйозну шкоду, наприклад, спровокувати внутрішню кровотечу… Важливо, щоб люди віком від 40 до 59 років, які не мають в анамнезі серцевих захворювань, поговорили зі своїм лікарем, щоб разом вирішити, чи підходить їм приймання аспірину”, – сказав член робочої групи доктор Джон Вонг.