Громадяни США, які не змогли виїхати із закритого на карантин китайського міста Ухань, зняли відеоблог про те, як їм живеться в ізоляції.

Про це повідомляє американська газета TIME.

Джастін Стіс та Прісцілла Дікі — громадяни США. Наразі вони проживають в місті Ухань (Китай), в якому вперше був зафіксований новий коронавірус, схожий на пневмонію. Як відомо, місто, населення якого близько 11 млн чоловік, зараз закрите на карантин, і багато іноземних громадяни не можуть виїхати з нього.

Стіс знаходиться в Ухані з дружиною та новонародженим сином. Він розповів, що не зміг полетіти додому тому, що його синові та дружині не обробили документи. Крім того, він сказав, що вартість квитків зараз завищена до 1000 доларів за місце.

Дікі — студентка. Вона проживає в Ухані зі своєю 8-річною дочкою. Їх не пустили на літак, тому що у них при собі не було паспорта її доньки — тільки фото.

Обидва вони описують зазвичай галасливий місто як лякаюче порожнє й дике. Зокрема, працюють тільки супермаркети і аптеки.

“Єдині відкриті місця зараз — це невеликі супермаркети … і магазини з основними фармацевтичними товарами”, — розповів Стіс.

Також обидва американця висловили занепокоєння через те, що місто закрите, й може початися дефіцит масок для обличчя.