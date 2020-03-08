Про це повідомляють користувачі в соцмережі Facebook.
На полицях магазинів залишилися лише поодинокі товари.
“У Вашингтоні виявили перший випадок коронавірус. Зайшов сьогодні в два супермаркети у будинку, ситуація наступна”. – написав журналіст української служби “Голосу Америки” Остап Яриш.
Фото: Остап Яриш
“Ну що, у нас почалося страшне. Короновірус вже в місті, та й ці сцикуни вже винесли магазини. Коли я тиждень тому постив, що зкупився місяць тому провізією і туалетним папером, то друзі з мене сміялися. Тепер я сміюся з них, тому що коли ми тут все передохнем від вірусяки, то мене хоч знайдуть з чистою … ((“, – написав лідер першої ЛГБТ-організації українців в США ProudUkraine Богдан Глоба.
Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США почала відправляти долари, які повертаються з Азії, на “карантин”.
- У США немає достатньої кількості спеціальних тест-систем для діагностики можливого зараження коронавірусом COVID-19.
- У Сполучених Штатах розповіли про те, як лікували першого пацієнта, який захворів коронавірусом.