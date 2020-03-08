У Вашингтоні через коронавірус люди спустошили полиці магазинів. Через паніку американці розкуповують все підряд.

Про це повідомляють користувачі в соцмережі Facebook.

На полицях магазинів залишилися лише поодинокі товари.

“У Вашингтоні виявили перший випадок коронавірус. Зайшов сьогодні в два супермаркети у будинку, ситуація наступна”. – написав журналіст української служби “Голосу Америки” Остап Яриш.

Фото: Остап Яриш

“Ну що, у нас почалося страшне. Короновірус вже в місті, та й ці сцикуни вже винесли магазини. Коли я тиждень тому постив, що зкупився місяць тому провізією і туалетним папером, то друзі з мене сміялися. Тепер я сміюся з них, тому що коли ми тут все передохнем від вірусяки, то мене хоч знайдуть з чистою … ((“, – написав лідер першої ЛГБТ-організації українців в США ProudUkraine Богдан Глоба.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США почала відправляти долари, які повертаються з Азії, на “карантин”.