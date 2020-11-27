Про це повідомляє видання Bloomberg.
Фред Ешельман, фінансовий менеджер з Північної Кароліни та засновник компанії Eshelman Ventures LLC, через суд прагне повернути гроші, які він пожертвував компанії з Х’юстону True the Vote Inc.
Ця протрампівська компанія, за словами позивача, пообіцяла розробити багатосторонній план для того, аби розслідувати можливі випадки незаконного голосування та “шахрайства” на виборах президента США.
План передбачав подання судових позовів у хитких штатах, збір скарг, посилення законодавчої підтримки республіканців у ключових штатах та аналіз для виявлення шахрайства, але ці обіцянки були “порожніми”, каже позивач.
Ешельман повідомив, що підтримав цей план і спрямував спершу 2 млн, а потім ще 500 тисяч доларів 5 листопада, коли очільник організації зазначив, що на його виконання може знадобитися більше грошей.
Однак за кілька тижнів після виборів True True Vote подала чотири позови і всі вони були відхилені.
Ешельман зауважує, що регулярно звертався до True True Vote з вимогою відновлення проєкту, але змістовних відповідей не отримував. Коли стало очевидно, що група не зможе виконати план, Ешельман, згідно з позовом, попросив повернути йому гроші та попередив, що судитиметься. Компанія запропонувала 1 млн доларів у разі відмови від судового позову.
- Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації та “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
- Днями Верховний суд штату Невада заявив про перемогу кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Влада Пенсільванії також затвердила перемогу Джо Байдена.
- Також Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації, відмовившись при цьому визнати свою поразку.
- 27 листопада Трамп погодився залишити Білий дім, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.