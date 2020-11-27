Фінансовий менеджер з Північної Кароліни через суд намагається повернути $2,5 млн, які він пожертвував на боротьбу з "шахрайством" проти Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Фред Ешельман, фінансовий менеджер з Північної Кароліни та засновник компанії Eshelman Ventures LLC, через суд прагне повернути гроші, які він пожертвував компанії з Х’юстону True the Vote Inc.

Ця протрампівська компанія, за словами позивача, пообіцяла розробити багатосторонній план для того, аби розслідувати можливі випадки незаконного голосування та “шахрайства” на виборах президента США.

План передбачав подання судових позовів у хитких штатах, збір скарг, посилення законодавчої підтримки республіканців у ключових штатах та аналіз для виявлення шахрайства, але ці обіцянки були “порожніми”, каже позивач.

Ешельман повідомив, що підтримав цей план і спрямував спершу 2 млн, а потім ще 500 тисяч доларів 5 листопада, коли очільник організації зазначив, що на його виконання може знадобитися більше грошей.

Однак за кілька тижнів після виборів True True Vote подала чотири позови і всі вони були відхилені.

Ешельман зауважує, що регулярно звертався до True True Vote з вимогою відновлення проєкту, але змістовних відповідей не отримував. Коли стало очевидно, що група не зможе виконати план, Ешельман, згідно з позовом, попросив повернути йому гроші та попередив, що судитиметься. Компанія запропонувала 1 млн доларів у разі відмови від судового позову.