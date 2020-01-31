Американець купив за $75 покинутий склад в Олбані, штат Орегона і знайшов там шість пар рідкісних кросівок Nike Mag за $10 тисяч.

З шести пар три були куплені реселером (торговим посередником, – ред.) West Coast Streetwear, який поділився неймовірною знахідкою в Twitter.

Всі шість пар зберігалися в покинутому складі, хоча неясно, як довго, перш ніж приміщення було придбано за 75 доларів.

“6 пар з них були на складі з простроченим терміном зберігання в Олбані, Орегон”, – написав він і опублікував фотографії кросівок.

Найімовірніше, покупець покинутого складу не знав про вартість кросівок Nike Mag, тому виставив їх на продаж на сайті, де його оголошення побачив реселлер West Coast Streetwear.

“Я особисто не знаходив склад. Я знайшов хлопця на OfferUp (майданчик для онлайн-покупок, – ред.) і я подумав, що це занадто гарна пропозиція, щоб бути правдою, але я дав йому шанс. Я відправив йому повідомлення. У нього залишалося три пари, а ще три він продав. Всього було шість”, – розповів реселлер виданню Complex.

Торговий посередник не розповів, скільки він заплатив за кросівки, але зізнався, що вже продав одну пару на StockX за 10 000 доларів (підтверджується нещодавніми списками продажів платформи).

Як доказ West Coast Streetwear також опублікував скріншоти листування з продавцем.

Кросівки Nike Mag з функцією автоматичної шнурівки створювалися спеціально для другої частини фільму “Назад у майбутнє” 1989 року.

У 2011 році бренд випустив силует лімітованим тиражем в 1500 пар, а в 2016 відбувся ще один реліз з 89 пар оновлених кросівок з автоматичною шнурівкою.