21-річний американець Джош Холл протягом місяців видавав себе в соцмережі Twitter за родичів президента США Дональда Трампа, поширюючи теорії змови, просячи гроші і в кінцевому підсумку привертаючи увагу глави держави.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Так, минулого місяця Трамп перепостив публікацію з консервативного веб-сайту, в якій говорилося, що його сестра Елізабет Трамп Грау приєдналася до Twitter, щоб публічно підтримати свого брата в боротьбі за скасування результатів виборів.

“Спасибі, Елізабет. Люблю!”, – написав Трамп у Twitter.

Однак його сестра не реєструвала ніяких Twitter-акаунтів заради підтримки брата. Це був фейковий профіль Джоша Холла, 21-річного співробітника служби доставки їжі з Меканіксберга, штат Пенсильванія.

Холл є прибічником Трампа. Починаючи з лютого 2020 року, він реєстрував фейкові акаунти в Twitter, видаючи себе за американських політичних діячів, чиновників і навіть родичів президента Трампа. Холл, зокрема, видавав себе за Роберта Трампа (брата глави держави); Беррона Трампа (14-річного сина президента); доктора Дебору Біркс (координатора Білого дому із боротьби з коронавірусом) та інших.

Створені Холлом фейкові акаунти в цілому набрали понад 160 000 фолловерів.

Під виглядом інших людей Холл публікував розмиті коментарі на політичні теми упереміш з теоріями змови (зокрема, про те, що уряд хотів імплантувати американцям мікрочіпи, і про те, що Джон Кеннеді-молодший нібито не загинув і планував замінити Майка Пенса на посаді віце-президента США).

“За цим не було жодного гидкого наміру. Я просто намагався зібрати разом прихильників MAGA (скорочення від гасла Дональда Трампа “Make America Great Again” – “Зробимо Америку знову великою”, – ред.) і повеселитися”, – запевнив Холл у коментарі ЗМІ.

Як зазначає видання, багато прихильників Трампа, схоже, всерйоз сприймали повідомлення Холла.

Деякі фейкові аканти були націлені на збір коштів. Так, чоловік організував збір коштів для неіснуючої політичної групи “Голоси геїв за Трампа”. В результаті вдалося зібрати понад 7300 доларів.

Витівки Холла могли б залишитися непоміченими, якби сам Дональд Трамп не повірив у реальність Twitter-акаунта своєї сестри Елізабет.

У коментарі ЗМІ Холл повідомив, що вирішив удавати інших людей після того, як адміністрація Twitter заблокувала його власний акаунт (за порушення правил).

“Після того, як мене забанили в Twitter, моє ставлення було приблизно таким: “Якого біса, я просто збираюся повеселитися”, – сказав він.

За кого видавав себе Холл?

Спочатку Холл зареєстрував акаунт під ім’ям колишнього губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича, який у 2009 році був відсторонений від посади за звинуваченням у хабарництві. Цього року Трамп підписав указ про помилування Благоєвича, тим самим достроково завершивши термін його ув’язнення (що зробило колишнього губернатора союзником президента в очах деяких консерваторів).

“Коронавірус запустив Обама”, – написав Холл в акаунті під ім’ям Благоєвича (@GovBlago). У профілі було зазначено, що це – пародійний аккаунт (що не заборонено правилами Twitter за певних умов). До того, як адміністрація соцмережі заблокувала акаунт, на нього підписалося понад 26 тисяч осіб.

Після цього Холл зареєструвався під ім’ям доктора Дебори Біркс – координатора Білого дому із боротьби з коронавірусом. “ЗМІ брешуть вам про цей вірус”, – писав чоловік 22 квітня в акаунті @DoctorBirx.

Акаунт “доктора Біркс” не був надто популярним, і тоді Холл вирішив видавати себе за членів сім’ї Дональда Трампа.

Чоловік за допомогою “Вікіпедії” перевірив, у кого з родичів президента поки немає Twitter-акаунту, і першим “зареєстрував” у соцмережі Роберта Трампа (рідного брата глави держави).

Акаунт @BigRobTrump швидко набрав понад 25 000 фолловерів (частково завдяки поширенню теорій змови). Холл, зокрема, писав від імені брата Трампа, що “коронавірус був спланований і поширений у світі Фондом Білла та Мелінди Гейтс”.

Коли Twitter видалив перший обліковий запис “Роберта Трампа”, Холл завів новий, цього разу під ім’ям користувача @UncleRobTrump. На вказаний акаунт з липня по серпень підписалися 77 000 осіб. Після цього Холл почав використовувати його для просування свого профілю в Twitter (@TheBiTrumpGuy).

Чоловік оголосив себе засновником групи “Голоси геїв за Трампа” і запустив збір коштів. Холл використовував фейковий профіль “Роберта Трампа” для просування групи.

Чоловік обмінювався повідомленнями з прихильниками Трампа під виглядом “брата президента”, закликаючи їх зробити пожертвування.

У серпні цього року Роберт Трамп помер. Тоді Холл почав прикидатися в Twitter іншими членами сім’ї Трампа (включно із його племінником Фредом Трампом III, його рідною сестрою Маріанн Трамп Беррі та молодшим сином Берроном Трампом).

Наприклад, на акаунт “Беррона Трампа” протягом восьми днів підписалися понад 34 000 осіб. У Білому домі від коментарів з цього приводу відмовилися.

18 листопада Холл написав пост від імені “батька” майбутнього віце-президента США Камали Гарріс. “Моя дочка не та, ким себе зображує. Вона небезпечна для нашої демократії”, – говорилося в публікації. Однак цей твіт привернув мало уваги.

Раптове “визнання” прийшло до Джоша Холла тоді, коли він після президентських виборів вирішив видати себе за сестру Дональда Трампа – Елізабет Трамп Грау. Вона проживає у Флориді і майже нічого не заявляла публічно відтоді, як її брат був обраний на президентську посаду.

“Ці вибори надихнули мене порушити моє мовчання. Мій брат Дон виграв ці вибори”, – написав Холл від імені Елізабет в акаунті @TheBettyTrump.

Цей твіт став вірусним, і на акаунт за добу підписалися близько 20 000 осіб. Повірив у справжність облікового запису @TheBettyTrump і сам американський лідер Дональд Трамп, який подякував “сестрі” за підтримку.

“Я подумав: “О Боже мій. Він дійсно вважає, що це – його сестра”, – розповів Холл, описуючи свої емоції після публікації американського лідера.

Через кілька годин після репосту Трампа акаунт @TheBettyTrump був ідентифікований як фейковий.

Представник Twitter повідомив виданню, що компанія зрештою заблокувала всі акаунти Холла за порушення правил.

Як наголошує The NYT, Холл не перший, хто створював фейкові акаунти, видаючи себе за інших осіб. Раніше шахраї неодноразово видавали себе за знаменитостей і навіть за засновника Facebook Марка Цукерберга.

Компанії Facebook і Twitter неодноразово заявляли, що кожного року видаляють мільйони фейкових профілів. Проте Холл продемонстрував, що досі будь-яка людина може досить просто видати себе за ключових посадових осіб Білого дому або членів сім’ї президента.