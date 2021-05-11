52-річний Том минулого тижня помітив на дорозі незрозумілий об'єкт, схожий на пакет. Однак, підійшовши ближче, він побачив білоголового орла, національного птаха США. Як виявилося пізніше - птах отруївся свинцем.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Том знайшов орла біля траси в Нью-Рошель (штат Нью-Йорк).

Побачивши чоловіка з орлом в руках, двоє жінок зателефонували до поліції, а правоохоронці, своєю чергою, зв’язалися з експертами по контролю за тваринами з QualityPro Pest & Wildlife Services. В компанії розповіли, що це вже другий випадок за місяць, коли перехожі знаходять орлів.

Отруєння свинцем вплинуло на те, що в орла погіршився зір. Через це, птах не бачив чітко – куди летіти та, можливо, врізався в дерево чи стовб, пошкодивши крило.

В поліції розповіли, що того ж дня вони отримали дзвінок, що перехожі нібито бачили орла, який неконтрольовано впав в районі автомобільної траси.

Тепер за орлом дивляться медики. Вони вилікують травму крила птаха й відпустять його на свободу приблизно через 45 днів.