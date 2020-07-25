Про це повідомляє агентство ВВС.

Давні друзі Джо Фіні і Том Кук ще в 1992 році уклали парі: якщо хтось із них виграє в лотерею Powerball, вони поділять виграш навпіл.

Домовленість друзі скріпили рукостисканням.

Майже через 30 років Том Кук виграв джекпот у розмірі 22 млн доларів. І він не забув про умови парі.

За словами Джо Фіні, він був вражений, коли давній друг раптово зателефонував і повідомив, що ділиться з ним половиною виграного джекпоту.

Шанси на виграш джекпоту в лотереї Powerball оцінюються в приблизно один до 292 мільйонів.

Том Кук придбав призовий квиток за 2 долари в місцевому магазині.

Друзі вибрали опцію одноразової виплати готівкою, тому отримали близько 16,7 млн доларів. Після федеральних і місцевих податків кожному з них дістанеться близько 5,7 млн доларів.

Том Кук вирішив піти на пенсію, дізнавшись про виграш. Джо Фіні вже перебуває на пенсії. Обидва вони хочуть тепер більше часу проводити зі своїми сім’ями.

Чоловіки проживають у місті Меномоні в штаті Вісконсін.