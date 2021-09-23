На півночі округу Фремонт, штат Вайомінг, США, жінка захворіла на легеневу чуму. Лікарі припускають, що недугу вона підхопила від домашніх котів.

Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я штату Вайомінг.

“15 вересня представники охорони здоров’я повідомили, що виявили “рідкісний, але серйозний” випадок чуми у людини, яка проживає на півночі округу Фремонт, штат Вайомінг, на південь від Єллоустонського національного парку. Схоже, що людина заразилася через “контакт з хворими домашніми кішками”, – йдеться у повідомленні.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, щороку діагностують близько семи випадків цього рідкісного захворювання. Легенева чума найчастіше реєструється в Нью-Мексико, Аризоні та Колорадо. У штаті Вайомінг це сьомий випадок з 1978 року та перший 2008 року.

Випадок із жінкою є незвичним, бо це захворювання зазвичай передається від людини до людини.

Симптоми чуми залежать від того, як хворий піддається впливу. Найпоширенішою формою є бубонна чума, при якій у пацієнтів раптово з’являється лихоманка, головний біль, слабкість, а також один або кілька опухлих лімфатичних вузлів, що називають бубонами. Ця форма зазвичай виникає в результаті укусу інфікованої блохи.

У людей з септичною чумою розвиваються лихоманка, сильна слабкість, болі в животі, шок і можливі кровотечі на шкірі та в інших органах. Септицемічна чума може виникати як перший симптом чуми або може розвинутися через невилікувану бубонну чуму, а також спричинена укусом інфікованої блохи або дотиком до інфікованої тварини. У людей з легеневою чумою триває лихоманка, головний біль, слабкість і швидко розвивається пневмонія з задишкою, болем у грудях і іноді водянистим або кров’яним слизом.

Легенева чума — найсерйозніша форма і єдина форма, яка може передаватися від людини до людини. Легенева чума може розвинутися від вдихання інфекційних крапель або від бубонної або септичної чуми.