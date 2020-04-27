Конспірології помилково звинуватили американку Маайте Бенассі в поширенні коронавірусу COVID-19, заявивши, що саме вона є "нульовим пацієнтом".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Маайте та Метт Бенассі — американські військовослужбовці. Маайте — офіцерка безпеки армії США в запасі, а її чоловік Метт — офіцер у відставці, цивільний службовець в Пентагоні. Пара виховує двох дітей.

Незважаючи на те, що ані він, ані вона ніколи не хворіли на коронавірусну інфекцію, любителі теорій змови звинуватили їх в поширенні COVID-19 в Китаї, а потім і в усьому світі, помилково припустивши, що саме Маайте є тим самим “нульовим пацієнтом”.

Тепер подружжя живе в постійному страху — вони отримують анонімні листи від прихильників теорії змови поштою та в Мережі.

“Це схоже на пробудження від поганого сну, який перетворюється на кошмар день у день. […] Я хочу, щоб всі перестали переслідувати мене, тому що це кіберзалякування, і воно вийшло з-під контролю”, — розповіла Маайте в своєму першому публічному інтерв’ю.

Походження теорії змови

У перші тижні після того, як стало відомо про новий коронавірус COVID-19, з’явилися перші теорії змови, пов’язані з його походженням.

Наприклад, деякі конспірології припускали, що COVID-19 — біологічна зброя, створена в США. Пізніше ідею про те, що джерелом походження коронавірусу є американські військові, публічно підтримав один з членів китайського уряду.

На американку Маайте Бенассі конспірології звернули увагу тільки в березні — за кілька місяців після того, як були зафіксовані перші випадки зараження COVID-19.

На підтвердження своєї ідеї про те, що саме Маайте могла стати першим хворою людиною, конспірологи наводили той факт, що напередодні епідемії жінка відвідувала місто Ухань, яке було епіцентром спалаху захворювання. У жовтні минулого року вона брала участь у велогонці в рамках Військових Всесвітніх ігор, що проходили в Ухані.

Популярний американський коспіролог Джордж Уебб з багатомільйонною аудиторією на Youtube, неодноразово викритий в поширенні дезінформації, підтримав теорію причетності Бенассі до пандемії. Він публічно заявив про нібито існування “змови Бенассі” — об’єднання однофамільців, які пов’язані з поширенням захворювання.

Так Уебб пов’язав італійського діджея Бенні Бенассі з американської подружньою парою Маайте та Меттом Бенассі. І Бенні, і Маайте з Меттом підтвердили журналістам, що особисто не знайомі та ніколи не спілкувалися. Бенні також вказав, що їхнє прізвище дуже поширене в Італії. До того ж, ніхто з них не був хворий на COVID-19.

Як теорія змови вплинула на життя Маайте та Метта?

Хоча твердження про “змову Бенассі” не базуються на фактах та є помилковими, вони мали значний вплив на життя учасників цієї теорії.

Адресу родини Бенассі було опубліковано в Мережі прихильниками теорії змови. З тих пір подружжя почало отримувати анонімні листи поштою.

Подружжя найняло адвоката, а також звернулося до поліції, проте їм сказали, що вкрай малоймовірно, що ситуацію можна виправити.

“Дуже важко притягнути його (Уебба — ред.) до відповідальності. Правоохоронні органи кажуть, що нічого не можуть вдіяти, тому що в країні є свобода слова. Потім вони сказали: “Йдіть поговоріть з адвокатом”. Так ми і зробили, ми поговорили з адвокатом. Ви швидко зрозумієте, що для таких людей, як ми, судитися через щось таке дуже дорого. Ми не отримуємо ніякого захисту від правоохоронних органів. Ми не отримуємо ніякого захисту від судів”, — сказав Метт Бенассі.

Метт також додав, що хотів зняти відеозвернення на YouTube, щоб запобігти поширенню теорії. Також Бенассі розповів, що він скаржився в підтримку YouTube, проте видалення відео компанією займає кілька днів, а цього часу достатньо задля того, аби відео стало популярним та завдало комусь шкоди. Тим паче, що ролики Уебб на YouTube нерідко перезавантажують на свої канали його ж глядачі.

Ролики, що звинувачують сім’ю Бенассі, вже завантажені та на китайські відеосервіси, схожі на YouTube, як WeChat, Weibo і Xigua Video. У тому числі — в аматорському перекладі китайською мовою.

Подружжя вважаює, що як би ситуація не розвивалася надалі, шкоду їхній репутації вже завдано.