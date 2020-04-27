Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Маайте та Метт Бенассі — американські військовослужбовці. Маайте — офіцерка безпеки армії США в запасі, а її чоловік Метт — офіцер у відставці, цивільний службовець в Пентагоні. Пара виховує двох дітей.
Незважаючи на те, що ані він, ані вона ніколи не хворіли на коронавірусну інфекцію, любителі теорій змови звинуватили їх в поширенні COVID-19 в Китаї, а потім і в усьому світі, помилково припустивши, що саме Маайте є тим самим “нульовим пацієнтом”.
Тепер подружжя живе в постійному страху — вони отримують анонімні листи від прихильників теорії змови поштою та в Мережі.
“Це схоже на пробудження від поганого сну, який перетворюється на кошмар день у день. […] Я хочу, щоб всі перестали переслідувати мене, тому що це кіберзалякування, і воно вийшло з-під контролю”, — розповіла Маайте в своєму першому публічному інтерв’ю.
Походження теорії змови
У перші тижні після того, як стало відомо про новий коронавірус COVID-19, з’явилися перші теорії змови, пов’язані з його походженням.
Наприклад, деякі конспірології припускали, що COVID-19 — біологічна зброя, створена в США. Пізніше ідею про те, що джерелом походження коронавірусу є американські військові, публічно підтримав один з членів китайського уряду.
На американку Маайте Бенассі конспірології звернули увагу тільки в березні — за кілька місяців після того, як були зафіксовані перші випадки зараження COVID-19.
На підтвердження своєї ідеї про те, що саме Маайте могла стати першим хворою людиною, конспірологи наводили той факт, що напередодні епідемії жінка відвідувала місто Ухань, яке було епіцентром спалаху захворювання. У жовтні минулого року вона брала участь у велогонці в рамках Військових Всесвітніх ігор, що проходили в Ухані.
Популярний американський коспіролог Джордж Уебб з багатомільйонною аудиторією на Youtube, неодноразово викритий в поширенні дезінформації, підтримав теорію причетності Бенассі до пандемії. Він публічно заявив про нібито існування “змови Бенассі” — об’єднання однофамільців, які пов’язані з поширенням захворювання.
Так Уебб пов’язав італійського діджея Бенні Бенассі з американської подружньою парою Маайте та Меттом Бенассі. І Бенні, і Маайте з Меттом підтвердили журналістам, що особисто не знайомі та ніколи не спілкувалися. Бенні також вказав, що їхнє прізвище дуже поширене в Італії. До того ж, ніхто з них не був хворий на COVID-19.
Як теорія змови вплинула на життя Маайте та Метта?
Хоча твердження про “змову Бенассі” не базуються на фактах та є помилковими, вони мали значний вплив на життя учасників цієї теорії.
Адресу родини Бенассі було опубліковано в Мережі прихильниками теорії змови. З тих пір подружжя почало отримувати анонімні листи поштою.
Подружжя найняло адвоката, а також звернулося до поліції, проте їм сказали, що вкрай малоймовірно, що ситуацію можна виправити.
“Дуже важко притягнути його (Уебба — ред.) до відповідальності. Правоохоронні органи кажуть, що нічого не можуть вдіяти, тому що в країні є свобода слова. Потім вони сказали: “Йдіть поговоріть з адвокатом”. Так ми і зробили, ми поговорили з адвокатом. Ви швидко зрозумієте, що для таких людей, як ми, судитися через щось таке дуже дорого. Ми не отримуємо ніякого захисту від правоохоронних органів. Ми не отримуємо ніякого захисту від судів”, — сказав Метт Бенассі.
Метт також додав, що хотів зняти відеозвернення на YouTube, щоб запобігти поширенню теорії. Також Бенассі розповів, що він скаржився в підтримку YouTube, проте видалення відео компанією займає кілька днів, а цього часу достатньо задля того, аби відео стало популярним та завдало комусь шкоди. Тим паче, що ролики Уебб на YouTube нерідко перезавантажують на свої канали його ж глядачі.
Ролики, що звинувачують сім’ю Бенассі, вже завантажені та на китайські відеосервіси, схожі на YouTube, як WeChat, Weibo і Xigua Video. У тому числі — в аматорському перекладі китайською мовою.
Подружжя вважаює, що як би ситуація не розвивалася надалі, шкоду їхній репутації вже завдано.
“Я знаю, що все ніколи не стане як раніше. Кожен раз, коли ви заходите в Google і шукаєте моє ім’я, ви отримуєте результати про “нульового пацієнта”, — розповіла Маайте.
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