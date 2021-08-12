55-річна супротивниця вакцинації Ліз Віллнер створила сайт OpenVAERS, який розповсюджує дезінформацію. Він став популярнішим за офіційні урядові ресурси про вакцинацію.

Історію сайту і його авторки розповів канадсько-американський журнал Vice.

Сайт OpenVAERS був створений на початку 2021 роки. Він дуже швидко став популярним і перетворився на один з найпотужніших інструментів спільноти супротивників вакцинації.

До прикладу, 12 серпня сайт повідомив, що нібито понад 12 тисяч осіб померли внаслідок вакцинації проти коронавірусу.

При цьому ресурс посилався на дані Системи повідомлення про побічні дії вакцин (VAERS). Однак ця цифра повністю не підтверджена, зв’язок між щепленнями і подальшими летальними випадками не було доведено.

“Очищаючи дані від всього контексту і представляючи їх як факт, стверджуючи, що вони показують, скільки людей померли від вакцинації проти COVID-19 або постраждали від довгострокових незворотних ушкоджень після вакцинації, OpenVAERS продовжує давню традицію супротивників вакцинації щодо спотворення загальнодоступних даних”, — пише журналіст Девід Гілберт.

VAERS, якою керують Центри з профілактики та контролю захворювань (CDC) і Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), була створена у 1988 році і незабаром перетворився на зброю супротивників вакцинації, що спотворюють дані.

Офіційний сайт VAERS за останні шість місяців відвідали близько 800 тисяч осіб. Натомість ресурс OpenVAERS за той самий період відвідали 1,23 млн осіб.

Розкручуванню OpenVAERS сприяли американський ультраправий вебсайт Gateway Pundit, відомий розповсюдженням фейкових новин та роздмухуванням теорій змов, та вебсайт Вернона Коулмана, відомого теоретика змови, який активно просуває наративи супротивників вакцинації.

Посилання на OpenVAERS публікували у Facebook понад 20 тисяч разів, що призвело до понад 50 тисяч взаємодій з сайтом за 8 місяців його існування.

OpenVAERS не тільки спотворює дані, але й подає їх у легкій для засвоювання формі. Він візуалізує дані про нібито смертність внаслідок вакцинації у вигляді таблиць, де можна побачити стать, вік і назву препарату. Цю інформацію легко поширювати в Мережі.

“За задумом, він призначений бути вірусним, тому що цими скриншотами так легко ділитися поза контекстом і люди не сумніватимуться в цьому. Він виглядає офіційно, звучить офіційно, тому що він має дуже схожу на справжній урядовий вебсайт назву”, — зауважив Нік Бачковіч, старший аналітик компанії Logically.

Як з’ясували проєкт відстеження дезінформації на базі штучного інтелекту Logical та Vice, сайтом керує 55-річна вебдизайнерка Ліз Віллнер, яка живе в П’ємонті (штат Каліфорнія).

Віллнер ідентифікували за допомогою сервісу Whois як адміністраторку цього сайту. В соцмережах знайшли підтвердження зв’язку жінки із порталом: свої сторінки вона використовувала для розповсюдження контенту OpenVAERS.

Віллнер спершу ігнорувала спроби журналістів зв’язатися із нею, потім стверджувала, що вона є лише однією з засновниць сайту. Але врешті-решт зізналася, що ресурсом керує саме вона.

Аналіз сторінок Віллнер в соцмережах демонструє, що вона почала поширювати матеріали про вакцини ще у квітні 2019 року. Все починалося з того, що жінка розповідала про погіршення стану здоров’я своєї дитини, яке вона пов’язувала із щепленням.

Спочатку Віллнер зосередила свої зусилля на протидії законопроєкту Сенату, яким було посилено правила щодо звільнення від вакцинації. Коли набирала обертів пандемія коронавірусу, Віллнер переключила свою увагу на COVID-вакцини, створивши велику спільноту однодумців в соцмережах.

Її проєкт OpenVAERS починався під назвою The Arkivist. Ресурс позиціонувався як джерело “голосів без цензури і новин про медичну свободу”.

Віллнер переконує, що OpenVAERS був створений нею, оскільки сайт міністерства охорони здоров’я США “важкий для навігації і отримання інформації”.

“OpenVAERS робить все більш доступним для пошуку і перегляду. От і все. Ми не розуміємо, чому хтось виступає проти прозорості”, — заявила вона.

Однак журналісти наголошують, що обидва сайти прості у використанні. Щоправда, федеральний сайт повідомляє користувачам, що може містити неповну, неточну, випадкову або не перевірювану інформацію.

Віллнер непохитна у тому, що вона не робить нічого поганого.

“В жодному разі ми ніколи не вириваємо дані з контексту. Ми використовували дані саме так, як передбачалося”, — каже вона.