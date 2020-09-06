Американська актриса і співачка Белла Торн ввела в оману користувачів британського сервісу OnlyFans, опублікувавши фото в одязі замість оголеного. Через деякий час сервіс оголосив про введення більш жорстких правил.

Про це повідомляє видання The Verge.

Сервіс OnlyFans – це служба підписки на контент. Він був запущений у 2016 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лондоні.

Творці контенту можуть заробляти гроші на користувачах, які підписуються на нього.

На платформі OnlyFans користувачі, зокрема, викладають платний контент для дорослих (еротичні фото і відео), отримати доступ до якого можна за платну підписку.

Але сервісом також користуються тренери, фітнес-інструктори, музиканти, танцюристи і коміки.

Скандал навколо Белли Торн

22-річна американська актриса і співачка Белла Торн 19 серпня зареєструвала обліковий запис на OnlyFans. Свою появу на платформі вона анонсувала в Instagram.

На аккаунт підписалися понад 50 тисяч осіб, повідомляє агентство ВВС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ONLY FANS ^^^^ Публикация от BELLA (@bellathorne) 19 Авг 2020 в 12:11 PDT

Торн всього за добу заробила на сервісі мільйон доларів, встановивши рекорд для платформи. Через тиждень ця сума збільшилася до 2 мільйонів.

Актриса встановила ціну в розмірі $20 на місяць за підписку на свій канал, повідомляє Variety.

Згодом Торн запропонувала користувачам за $200 побачити її оголене фото. Однак актриса обдурила користувачів: підписники, які заплатили за додатковий контент, отримали знімок Торн у нижній білизні замість обіцяного оголеного.

Користувачі розлютилися і почали масово вимагати повернути гроші, в результаті чого сервіс OnlyFans зіткнувся з фінансовими втратами.

Критикували актрису і моделі, котрі викладають еротичні ролики і відверті фото на платформі. Вони закликали її перерозподілити зароблені гроші, інформує видання Insider.

Через деякий час Торн вибачилася перед творцями OnlyFans. Вона пояснила свій вчинок тим, що хотіла привернути увагу до сайту, щоб люди “могли позбутися стигми”.

“Я хотіла привернути увагу до сайту: чим більше там людей, тим більше шансів позбутися стигми. І, намагаючись зробити це, я завдала вам шкоди. Я ризикувала своєю кар’єрою кілька разів, щоб позбутися стигми, яка зараз покриває ненавистю секс-індустрію… Я – знаменитість, і коли у тебе є голос, платформа, ти намагаєшся допомогти іншим і відстояти щось більше, ніж ти сам. Знову ж таки, в цьому процесі я заподіяла вам біль, і мені щиро шкода”, – написала актриса у своєму Twitter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BELLA (@bellathorne) 21 Авг 2020 в 12:59 PDT

Більш жорсткі умови

Після інциденту з актрисою стало відомо, що сервіс OnlyFans робить більш жорсткими умови для користувачів.

Так, максимальну ціну за додатковий контент обмежили сумою $ 50. Введено обмеження на платні приватні повідомлення в розмірі $ 100 доларів (у порівнянні з $ 200 раніше).

Чайові обмежені $ 100. Крім того, всі зароблені на платформі гроші будуть виплачувати із затримкою як мінімум в 21 день (а то і 30 днів) замість семи. Це, зокрема, стосується творців контенту з 14 країн, включаючи Індію, Беліз, Домініканську Республіку, Мексику і Венесуелу.

Представники OnlyFans запевняють, що зміна умов не пов’язана з обманом актриси. Водночас творці контенту вважають, що до цього призвів саме він.

Згідно з останніми даними, у платформи 60 мільйонів користувачів і 750 тис. творців контенту по всьому світу.