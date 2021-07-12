Компанія-розробник програмного забезпечення Kaseya, яка постраждала від хакерської атаки, завершила відновлення сервісів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як сповіщалося, 3 липня стало відомо, що хакерська група зламала близько 200 американських компаній внаслідок широкомасштабної атаки із застосуванням програм-вимагачів. Зокрема, компанії постраждали від надзвичайно витонченої атаки програм-вимагачів, під час якої було викрадено програмне забезпечення, яке широко використовується для управління технологіями від постачальника Kaseya з Маямі.

Згодом стало відомо, що хакерське угруповання REvil, причетне до масштабної кібератаки на компанію забезпечення Kaseya, вимагає 70 млн доларів викупу в криптовалюті для повернення вкраденої інформації.

11 липня компанія почала випускати оновлення для свого програмного забезпечення, аби відновити роботу. Станом на ранок 12 липня 100% клієнтів були під’єднані.

Після відновлення роботи і напливу користувачів компанія заявила про проблеми з продуктивністю. Цю проблему вже теж розв’язано.

“Ми внесли зміни в конфігурацію, щоб розв’язати цю проблему, і тепер вона вирішена. Ми продовжимо стежити за продуктивністю і вносити корективи за потреби”, — йдеться в повідомленні.

Примітно, що компанія не повідомляє, чи виконала вимогу хакерів щодо викупу.