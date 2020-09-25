Про це повідомляє видання The New York Times.

Компанія почала третю фазу випробувань у Великій Британії, плануючи також запустити її в жовтні в США.

Очікується, що випробування вакцини в Британії пройдуть за участю 10 тисяч волонтерів у віці від 18 до 84 років протягом наступних 4-6 тижнів.

Як уточнили в компанії, мінімум чверть учасників клінічних випробувань будуть старше 65 років. Особливо велика увага буде приділена групі осіб, найбільш схильній до зараження COVID-19.

Половина добровольців отримають дві дози експериментальної вакцини з інтервалом у 21 день, а решта отримають плацебо.

Крім того, до 400 волонтерів отримають вакцину проти COVID-19 і сезонну вакцину проти грипу (це допоможе простежити ефективність і безпеку взаємодії двох вакцин).

Випробування у Великій Британії завершаться, коли, або у 116 осіб з’являться симптоми коронавірусу, або у 63 осіб розвинеться COVID-19 у помірній або тяжкій формі. На цьому етапі дослідники проаналізують, скільки випадків зараження було в групі, що отримала вакцину, в порівнянні з групою, що отримала плацебо.

Мета випробувань – зробити вакцину щонайменше на 60% ефективнішою за плацебо.

Випробування вакцини в США будуть проводитися у співпраці з Національними інститутами охорони здоров’я (National Institutes of Health). Очікується, що в них братимуть участь 30 тисяч осіб. Випробування в США повинні стартувати в середині жовтня.

Novavax, компанія з Меріленда, в липні уклала з урядом США угоду на 1,6 млрд доларів на розробку і виробництво своєї експериментальної вакцини. Остання показала дуже добрі результати на ранніх стадіях клінічних випробувань.

Варто відзначити, що Novavax раніше ніколи успішно не виводила вакцину на ринок. Відтак, угода з урядом є величезним вотумом довіри до компанії.

У Novavax залучили до співпраці ряд партнерів-виробників (щоб виробляти вакцину у великих кількостях). У компанії прогнозують, що зможуть виробляти до двох мільярдів доз на рік.

У Novavax також сподіваються врешті об’єднати вакцини проти грипу і коронавірусу в одну (хоча для цього будуть потрібні додаткові дослідження й окремий дозвіл регулюючих органів).