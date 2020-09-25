Про це повідомляє видання The New York Times.
Компанія почала третю фазу випробувань у Великій Британії, плануючи також запустити її в жовтні в США.
Очікується, що випробування вакцини в Британії пройдуть за участю 10 тисяч волонтерів у віці від 18 до 84 років протягом наступних 4-6 тижнів.
Як уточнили в компанії, мінімум чверть учасників клінічних випробувань будуть старше 65 років. Особливо велика увага буде приділена групі осіб, найбільш схильній до зараження COVID-19.
Половина добровольців отримають дві дози експериментальної вакцини з інтервалом у 21 день, а решта отримають плацебо.
Крім того, до 400 волонтерів отримають вакцину проти COVID-19 і сезонну вакцину проти грипу (це допоможе простежити ефективність і безпеку взаємодії двох вакцин).
Випробування у Великій Британії завершаться, коли, або у 116 осіб з’являться симптоми коронавірусу, або у 63 осіб розвинеться COVID-19 у помірній або тяжкій формі. На цьому етапі дослідники проаналізують, скільки випадків зараження було в групі, що отримала вакцину, в порівнянні з групою, що отримала плацебо.
Мета випробувань – зробити вакцину щонайменше на 60% ефективнішою за плацебо.
Випробування вакцини в США будуть проводитися у співпраці з Національними інститутами охорони здоров’я (National Institutes of Health). Очікується, що в них братимуть участь 30 тисяч осіб. Випробування в США повинні стартувати в середині жовтня.
Novavax, компанія з Меріленда, в липні уклала з урядом США угоду на 1,6 млрд доларів на розробку і виробництво своєї експериментальної вакцини. Остання показала дуже добрі результати на ранніх стадіях клінічних випробувань.
Варто відзначити, що Novavax раніше ніколи успішно не виводила вакцину на ринок. Відтак, угода з урядом є величезним вотумом довіри до компанії.
У Novavax залучили до співпраці ряд партнерів-виробників (щоб виробляти вакцину у великих кількостях). У компанії прогнозують, що зможуть виробляти до двох мільярдів доз на рік.
У Novavax також сподіваються врешті об’єднати вакцини проти грипу і коронавірусу в одну (хоча для цього будуть потрібні додаткові дослідження й окремий дозвіл регулюючих органів).
- Президент США Дональд Трамп заявив про готовність першим в країні зробити щеплення від коронавірусу, як тільки вакцина буде готова.
- У США стартувала третя фаза випробувань ще однієї вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч волонтерів у 215 американських клініках і за кордоном.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.