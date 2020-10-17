Американська компанія Pfizer, яка займається розробкою вакцини проти коронавірусу, розраховує оцінити ефективність розробленої вакцини проти COVID-19 до кінця жовтня.

Про це сказано в листі головного виконавчого директора компанії Альберта Бурла.

Якщо вакцину оцінять, як ефективну, заявку на використання подадуть регулюючим органам на третьому тижні листопада.

У разі, якщо заявку схвалять, її почнуть використовувати в кінці листопада або в грудні.

На сьогоднішні в тестуванні вакцини Pfizer беруть участь близько 44 тис. волонтерів.

Бурла зробив акцент на тому, що заявка на використання препарату не буде подана, якщо виявиться небезпечною.

Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.