Американська компанія Honeywell розробляє турбогенератор потужністю 1 МВт, призначений для використання в аеротаксі, вантажних дронах і гібридних електричних комерційних літаках.

Про це поінформували в пресслужбі компанії. Також про це пише профільне видання FlightGlobal.

Демонстрація нового генератора має відбутися до кінця цього року (орієнтовно в третьому кварталі).

У компанії відзначають, що він вироблятиме стільки енергії, що її вистачило б для забезпечення цілого кварталу.

Нова розробка міститиме дві частини: безпосередньо генератор потужністю один мегават і силову становкуHGT1700. Остання сьогодні застосовується у пасажирських літаках Airbus A350.

Турбогенератор від Honeywell зможе працювати як на авіаційному біопаливі, так і на звичайному реактивному паливі й дизельному паливі.

За твердженням розробників, генератор можна буде використовувати як для живлення потужних електродвигунів, так і для заряджання акумуляторів.

Його, зокрема, планують встановити на гібридний біоелектричний літак, що розробляється британським стартапом Faradair Aerospace (Bio Electric Hybrid Aircraft – BEHA).

Вже до 2030 року стартап планує випустити 300 таких літаків (150 з яких матимуть протипожежну конфігурацію).

Варто відзначити, що електричні та гібридні літальні апарати розглядаються як авіація майбутнього. Вважається, що подібні апарати дадуть змогу зменшити вплив авіації на глобальні зміни клімату.

ДОВІДКА. Honeywell — американська корпорація, що виробляє електронні системи управління й автоматизації. Основні напрями – аерокосмічне обладнання, технології для експлуатації будівель і промислових споруд, автомобільне устаткування, турбокомпресори. Компанія була заснована в 1906 році в Міннеаполісі .