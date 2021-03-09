Про це поінформували в пресслужбі компанії. Також про це пише профільне видання FlightGlobal.

Демонстрація нового генератора має відбутися до кінця цього року (орієнтовно в третьому кварталі).

У компанії відзначають, що він вироблятиме стільки енергії, що її вистачило б для забезпечення цілого кварталу.

Нова розробка міститиме дві частини: безпосередньо генератор  потужністю один мегават і силову становкуHGT1700. Остання сьогодні застосовується у пасажирських літаках Airbus A350.

Турбогенератор від Honeywell зможе працювати як на авіаційному біопаливі, так і на звичайному реактивному паливі й дизельному паливі.

За твердженням розробників, генератор можна буде використовувати як для живлення потужних електродвигунів, так і для заряджання акумуляторів.

Його, зокрема, планують встановити на гібридний біоелектричний літак, що розробляється британським стартапом Faradair Aerospace (Bio Electric Hybrid Aircraft – BEHA).

Вже до 2030 року стартап планує випустити 300 таких літаків (150 з яких матимуть протипожежну конфігурацію).

Фото: flightglobal.com

Варто відзначити, що електричні та гібридні літальні апарати розглядаються як авіація майбутнього. Вважається, що подібні апарати дадуть змогу зменшити вплив авіації на глобальні зміни клімату.

ДОВІДКА. Honeywell —  американська корпорація, що виробляє електронні системи управління й автоматизації. Основні напрями – аерокосмічне обладнання, технології для експлуатації будівель і промислових споруд, автомобільне устаткування, турбокомпресори. Компанія була заснована в 1906 році в Міннеаполісі .

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