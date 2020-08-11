Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Китай робить все можливе, щоб Дональд Трамп не виграв президентські вибори в листопаді, а Росія - ганьбить репутацію іншого кандидата - Джо Байдена.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми думаємо, що Китай вважає нинішнього президента Дональда Трампа занадто непередбачуваним, тому Пекіну невигідно, щоб він повторно отримав президентське крісло”, – зазначив Еваніна.

При цьому він сказав, що “Китай всіляко намагається дестабілізувати ситуацію в США за допомогою тиску на політичних діячів”.

Що стосується втручання Росії, то представник розвідки зазначив, що РФ намагається зіпсувати репутацію Джо Байдена, кандидата в президенти від Демократичної партії. Зокрема, російське втручання спрямоване на те, щоб знизити рівень довіри виборців до Байдена, хоча він, свого часу, підтримував російську опозицію.

Що стосується втручання Ірану, то представник розвідки сказав, що з цієї країни намагаються “підірвати демократичний порядок” в США і “розділити країну”.

У той же час нинішній лідер США Дональд Трамп вважає, що Росія, Китай і Іран можуть бути однаково проти його перемоги на виборах.

“Я думаю, що остання людина, яку Росія хоче бачити при владі, – це Дональд Трамп, тому що ніхто не був більш жорстким по відношенню до Росії – коли-небудь”, – сказав Трамп.

Він вважає, що по відношенню до Китаю та Ірану можна сказати те ж саме.

Тепер розвідувальне співтовариство збирається надати законодавцям США аргументовані докази спроб РФ очорнити Байдена.

Представники штабів Трампа і Байдена обмінялися взаємними звинуваченнями після доповіді розвідки.

Так, в штабі Байдена Трампа звинуватили в тому, що він “публічно і неодноразово заохочував і навіть намагався стимулювати іноземне втручання у вибори США”. У Трампа ж заявили, що Байден “протягом багатьох років очолював боротьбу з іноземним втручанням”.