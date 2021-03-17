В американської розвідки немає доказів того, що уряд України якимось чином був причетний до процесів із втручання в президентські вибори в США у 2020 році.

Про це йдеться у розсекреченій доповіді розвідки США щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів.

“У нас немає доказів того, що уряд України брав участь у цьому”, – наголошується в документі.

За даними розвідки, “мережа пов’язаних із Україною осіб, зокрема агент російського впливу Костянтин Килимник, які також були пов’язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії, протягом всього виборчого циклу робила кроки, щоб підірвати зв’язок США з Україною, очорнити президента Байдена і його кандидатуру і принести користь перспективі переобрання колишнього президента Трампа”.

У документі сказано, що ці ж особи “намагалися дискредитувати адміністрацію Обами, підкреслюючи звинувачення офіційних осіб США в корупції й помилково звинувачуючи Україну в зазіханні на президентські вибори в США у 2016 році”.

Розвідка називає прізвища нардепа Андрія Деркача і Килимника, а також їхніх соратників, звинувачуючи їх у тому, що “вони прагнули використовувати відомих американських діячів і канали ЗМІ, щоб донести свої наративи до офіційних осіб та аудиторії США”.

Зокрема, вони зустрічалися і надавали матеріали пов’язаним із адміністрацією Дональда Трампа американським чиновникам, щоб ті “вимагали офіційного розслідування”.

Окремо вказано, що президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори. зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.

“Ми вважаємо, що російські лідери розглядали потенційні вибори президента Байдена як невигідні для російських інтересів, і це спонукало їх спроби підірвати довіру до його кандидатури. Ми впевнені в цій оцінці. Російські державні ЗМІ, тролі і онлайн-проксі, російські офіційні особи і державні ЗМІ часто критикували президента Байдена за його провідну роль в політиці адміністрації Обами щодо України і за його підтримку антипутінської опозиції в Росії”, – сказано в доповіді.