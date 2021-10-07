Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Американська субмарина в безпечному та стабільному стані. Її атомні установки та внутрішні приміщення не постраждали. Однак розслідування інциденту планують провести. Внаслідок зіткнення постраждали кілька моряків.
Поки що ВМС США не з’ясували, з яким саме об’єктом зіткнулася субмарина.
Інцидент відбувся під час загострення відносин між США та Китаєм.
Місце, де відбулося зіткнення, вдалося встановити, оскільки США та їх союзники проводять там навчання Carrier Strike Group 21. Окрім американських, в акваторії зосереджено кораблі Австралії, Великої Британії, Японії, Канади та Нідерландів. Зокрема – три авіаносці.
- 16 вересня президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Австралії Скот Моррісон та прем’єр Великої Британії Борис Джонсон створили тристоронній партнерський оборонний союз AUKUS. Він має на меті зробити Австралію сьомою державою, що має на озброєнні вісім підводних човнів з атомним реактором. Ця технологія дозволить австралійським підводникам залишатися у морі до п’яти місяців, бути майже непомітними для противника.Заради цього Австралія розірвала 90-мільярдний контракт із французькою фірмою Naval Group на закупівлю 12 неядерних субмарин Shortfin Barracuda Block 1A. До чого це призвело – в матеріалі.