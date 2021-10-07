Американський підводний човен Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американська субмарина в безпечному та стабільному стані. Її атомні установки та внутрішні приміщення не постраждали. Однак розслідування інциденту планують провести. Внаслідок зіткнення постраждали кілька моряків.

Поки що ВМС США не з’ясували, з яким саме об’єктом зіткнулася субмарина.

Інцидент відбувся під час загострення відносин між США та Китаєм.

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Місце, де відбулося зіткнення, вдалося встановити, оскільки США та їх союзники проводять там навчання Carrier Strike Group 21. Окрім американських, в акваторії зосереджено кораблі Австралії, Великої Британії, Японії, Канади та Нідерландів. Зокрема – три авіаносці.