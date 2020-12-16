Про це йдеться в офіційній заяві Американської торговельної палати.
У палаті впевнені, що прийняття законопроєкту №4065 сприятиме забезпеченню рівних , прозорих, а також більш поступових і передбачуваних правил оподаткування.
“Сьогодні бізнес продовжує працювати в умовах світової економічної кризи, що зумовлена пандемією COVID-19, і яка суттєвим чином вплинула на економіку України та спричинила помітний спад економічної та інвестиційної активності в країні. Запропоновані зміни допоможуть вдосконалити податкове адміністрування, сприятимуть подальшій діджиталізації бізнес-процесів та виконанню зобов’язань щодо імплементації норм, передбачених окремими Директивами ЄС”, – впевнені в Американській торговельній палаті.
Зокрема, у палаті підтримують ініціативу про більш плавне підвищення акцизів на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕНи), а також можливість пом’якшення і подовження графіку щорічного підвищення акцизів на сигарети.
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“Прийняття запропонованих змін щодо сповільнення темпів зростання ставок акцизного податку та розширення графіку підвищення забезпечить зростання акцизних надходжень до Державного бюджету та відповідатиме європейській практиці”, – прогнозують в Американській торговельній палаті.
Враховуючи, що запровадження запропонованих змін сприятиме покращенню умов ведення бізнесу в Україні, експерти компаній-членів Палати закликають розглянути та підтримати надані пропозиції.
Нагадаємо, раніше поправки до закону №4065, які передбачають пом’якшення різкого підвищення акцизів на ТВЕНи (з діючих 320% до 200% із подальшим зростанням ставки акцизу на 30% щороку) підтримали у Спілці українських підприємців.
Також раніше про необхідність більш поступового підходу у підвищення акцизів на ТВЕНи заявляли в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів, Федерації роботодавців України, Європейській бізнес-асоціації, “Укртютюні”, Асоціації міст України та в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.
Варто зазначити, що у 2019 році тютюнова галузь дала до державного бюджету 55 млрд грн.
- Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця вважає, що найбільш оптимальним варіантом для державного бюджету України є поступове, а не різке підвищення акцизів на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).