Американська торговельна палата в Україні підтримала законопроєкт №4065 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування". Документ спрямований на покращення адміністрування податків та імплементацію норм директив ЄС в законодавство України.

Про це йдеться в офіційній заяві Американської торговельної палати.

У палаті впевнені, що прийняття законопроєкту №4065 сприятиме забезпеченню рівних , прозорих, а також більш поступових і передбачуваних правил оподаткування.

“Сьогодні бізнес продовжує працювати в умовах світової економічної кризи, що зумовлена пандемією COVID-19, і яка суттєвим чином вплинула на економіку України та спричинила помітний спад економічної та інвестиційної активності в країні. Запропоновані зміни допоможуть вдосконалити податкове адміністрування, сприятимуть подальшій діджиталізації бізнес-процесів та виконанню зобов’язань щодо імплементації норм, передбачених окремими Директивами ЄС”, – впевнені в Американській торговельній палаті.

Зокрема, у палаті підтримують ініціативу про більш плавне підвищення акцизів на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕНи), а також можливість пом’якшення і подовження графіку щорічного підвищення акцизів на сигарети.

“Прийняття запропонованих змін щодо сповільнення темпів зростання ставок акцизного податку та розширення графіку підвищення забезпечить зростання акцизних надходжень до Державного бюджету та відповідатиме європейській практиці”, – прогнозують в Американській торговельній палаті.

Враховуючи, що запровадження запропонованих змін сприятиме покращенню умов ведення бізнесу в Україні, експерти компаній-членів Палати закликають розглянути та підтримати надані пропозиції.

Нагадаємо, раніше поправки до закону №4065, які передбачають пом’якшення різкого підвищення акцизів на ТВЕНи (з діючих 320% до 200% із подальшим зростанням ставки акцизу на 30% щороку) підтримали у Спілці українських підприємців.

Також раніше про необхідність більш поступового підходу у підвищення акцизів на ТВЕНи заявляли в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів, Федерації роботодавців України, Європейській бізнес-асоціації, “Укртютюні”, Асоціації міст України та в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.

Варто зазначити, що у 2019 році тютюнова галузь дала до державного бюджету 55 млрд грн.