Американська торговельна палата в Україні звернулася до Кабінету міністрів з проханням переглянути умови січневого локдауну, який вводять з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті палати.

Там нагадали, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, з 8 січня 2021 року до 25 січня 2021 року на всій території країни забороняється торгівля будь-якими товарами, окрім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

“Американська торговельна палата звертає увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання”, – йдеться у повідомленні.

На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Бізнес-спільнота пропонує дозволити роботу суб’єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.

Там вважають, що обмеження асортименту є нелогічним, оскільки споживач, перебуваючи у торговельному закладі, має рівний доступ до всіх товарів.

“Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу та держави, а також значного невдоволення споживачів”, – резюмували у торговельній палаті.