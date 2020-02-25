За результатами торговельної сесії американської фондової біржі на Уолл-стріт, індекси значно знизилися на тлі масових побоювань з приводу впливу спалаху коронавірусу з Китаю на світову економіку.

Про це повідомляє Reuters.

927 мільярдів доларів від своєї вартості втратив промисловий індекс Dow Jones. У той же час за тиждень він знизився на 1,33 трильйона. Таким чином, Dow Jones скоротився більш ніж 1031,61 пункту (3,56%) і зупинився на позначці 27960, 80 пункту.

Також варто відзначити коливання індексу S & P 500, який включає 500 найбільших компаній світу. Зараз він на позначці 3225,89 пункту, зменшившись таким чином на 111,86 (3,35%).

Nasdaq, біржа, яка торгує акціями високотехнологічних компаній, знизила показники на 3,71%, що стало найбільшим щоденним падінням серед трьох основних середніх показників.

“Ми навряд чи зможемо домогтися будь-якого прогресу, поки у нас не буде доказів того, що поширення коронавірусу сповільнюється”, – сказав Марк Лушин, головний інвестиційний стратег в Janney Montgomery Scott в Філадельфії.

Також варто зазначити, що акції Apple Inc подешевшали на 4,8%, так як дані показали, що продажі смартфонів в Китаї впали більш ніж на третину в січні.

Прибутковість казначейських облігацій впала до найнижчого рівня з 2016 року, так як інвестори прагнули забезпечити безпеку державних облігацій.

Медичні страхові компанії, такі як UnitedHealth Group Inc і Cigna Corp, знизили індекси майже на 8% після того, як сенатор Берні Сандерс, який підтримує ліквідацію приватного медичного страхування, зміцнив свої позиції на висунення в президенти від демократів з перемогою на праймеріз в Неваді.