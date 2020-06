Про це повідомили в офіційному Twitter -аккаунте кіноакадемії.

Як повідомлялося раніше, в квітні 2020 року організатори престижної кінопремії “Оскар” оголосили, що в зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 вперше допустять до відбору фільми, які не виходили в прокат та демонструвалися тільки онлайн. Тоді ж було заявлено, то церемонія відбудеться 28 лютого 2021 року.

У понеділок, 15 червня, Американська кіноакадемія повідомила, що прийняла рішення перенести проведення церемонії на два місяці.

“Це так! “Оскар” в наступному році відбудеться 25 квітня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Також в кіноакадемії поінформували, що період відбору на “Оскар” буде продовжений до 28 лютого 2021 року, а номінанти будуть оголошені 15 березня 2021 року.

