Американська компанія відмовилися від назви «ескімо», щоб не ображати ескімосів

Про це повідомляє агентство Reuters.
“Ми прагнемо бути частиною вирішення проблеми расової рівності і визнаємо, що цей термін (ескімо –ред.) є принизливим”, – заявила голова відділу маркетингу Dreyer’s Елізабелл Маркес.
Компанія також змінить упаковку бренду. Зараз на логотипі морозива зображений хлопчик в традиційному одязі ескімосів.
Як відомо, ескімо — це вершкове морозиво на паличці, вкрите шоколадною глазур’ю. Винайдено в першій половині 1920-х років.
Dreyer’s Grand – американська дочірня компанія Froneri, спільне підприємство Nestle та британського морозива R&R. R&R належить партнерам PAI. Nestle, найбільший світовий виробник фасованої їжі, погодився продати американський бізнес з морозивом, до якого входив і ескімоський пиріг, Grand Dreyer’s Grand у грудні 2019 року.
- У HBO Max прийняли рішення на певний час видалити фільм “Віднесені вітром” (1939), оскільки в ньому багато стереотипів щодо афроамериканців, а також романтизувати рабство. Пізніше стало відомо, що фільм повернуть зі спеціальним вступом.