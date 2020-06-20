Американська компанія відмовилися від назви «ескімо», щоб не ображати ескімосів

Американський виробник морозива Dreyer's вирішив відмовитися від назви Eskimo Pie ( пиріг ескімоса), щоб не принижувати ескімосів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Ми прагнемо бути частиною вирішення проблеми расової рівності і визнаємо, що цей термін (ескімо –ред.) є принизливим”, – заявила голова відділу маркетингу Dreyer’s Елізабелл Маркес.

Компанія також змінить упаковку бренду. Зараз на логотипі морозива зображений хлопчик в традиційному одязі ескімосів.

Як відомо, ескімо — це вершкове морозиво на паличці, вкрите шоколадною глазур’ю. Винайдено в першій половині 1920-х років.

Dreyer’s Grand – американська дочірня компанія Froneri, спільне підприємство Nestle та британського морозива R&R. R&R належить партнерам PAI. Nestle, найбільший світовий виробник фасованої їжі, погодився продати американський бізнес з морозивом, до якого входив і ескімоський пиріг, Grand Dreyer’s Grand у грудні 2019 року.